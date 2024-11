M jak miłość, odcinek 1828: Franka po zdradzie z Piotrkiem znów wróci do tematu dziecka! Sprytnie podejdzie Pawła - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1828: Piotrek przyzna się Pawłowi do zdrady z Franką? Zauważy, że coś go gryzie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1828 odcinku "M jak miłość" Franka nie przyzna się Pawłowi do zdrady, zachowa się zupełnie tak, jakby nic się nie stało. To ich wspólny plan z Piotrkiem, z którym ugada się, by lepiej nie informować drugich połówek o incydencie podczas zabawy weselnej. Oboje nie będą dumni z tego, co zaszło. To jednak nie cofnie czasu i nie wymaże faktów. Nie wiadomo nawet, czy między prawnikiem a góralką nie zajdzie coś. więcej, bo Paweł w 1828 odcinku "M jak miłość" znajdzie krawat brata obok śpiącej, półnagiej Franki. Zduński nie skojarzy jednak faktów i nie pomyśli, że żona zdradziła go z bratem bliźniakiem.

Wspólna wycieczka w góry po zdradzie Franki i Pawła

Franka i Piotrek nie będą długo dyskutować na temat nocnego pocałunku. Mało tego, razem z Kingą (Katarzyna Cichopek) i Pawłem wyruszą na przechadzkę w góry. Bracia będą opowiadali anegdotki i jakoś nikt nie wspomni o wydarzeniach minionej nocy. Aż do momentu, w którym pary się rozdzielą, a Kinga z Piotrkiem spędzą chwilę czasu sami, leżąc na polanie. Właśnie wtedy Zduński obróci pocałunek w żart i powie Kindze o tym, co zaszło minionej nocy. Kinga nie przejmie się sytuacją, bo usłyszy, że to pomyłka po alkoholu...

Franka również wykorzysta chwilowy moment sam na sam z mężem i wróci do tematu dziecka... To odpowiedni czas na takie rozmowy, skoro kilka godzin wcześniej rzuciła się w ramiona Piotrka?

Franka poruszy kwestię dziecka. Rzuci Pawłowi piękne słówka po zdradzie

- Chyba zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkich chodzi - powie góralka w 1828 odcinku "M jak miłość". - To znaczy? - dopyta Paweł. - Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Nie wszystkie marzenia się spełniają, nigdy nie będziemy mieć dzieci, ale mamy siebie nawzajem. To więcej niż cokolwiek, co mogłabym sobie wymarzyć. Powiedz mi, kto ma tyle szczęścia, co my? - wyjaśni zadowolona Franka, znów wracając do tematu dzieci. Razem z Pawłem pogodzą się z myślą, że nie będą ich mieli.

M jak miłość. Kinga pomyli Piotrka z Pawłem! Obudzi się u boku szwagra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.