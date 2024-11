M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1828: Skandaliczny zakład Zduńskich doprowadzi do sensacji na weselu! Przez to Piotrek zbliży się do Franki - ZDJĘCIA

W 1828 odcinku "M jak miłość" czeka nas niezapomniane wesele, na którym atmosfera rozgrzeje się do czerwoności! Zduńscy wpadną na szalony pomysł - zakład, kto z nich wytrzyma dłużej na parkiecie i wypije więcej alkoholu. Ale to tylko początek skandalu, który doprowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń. Piotrek (Marcin Mroczek) wciągnie się w rytm tańca, a towarzyszyć mu będzie Franka (Dominika Kachlik), żona jego brata, Pawła (Rafał Mroczek)! Ich zabawa wymknie się spod kontroli, a bliskość, która między nimi zapanuje, może zrujnować oba małżeństwa. W 1828 odcinku "M jak miłość" zakład zakończy się namiętnym pocałunkiem, po którym ani Piotrek, ani Franka nie będą pamiętać, co dokładnie się wydarzyło? Poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!