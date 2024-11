M jak miłość, odcinek 1828: Kinga pożałuje przyjazdu na wesele? Wytknie Piotrkowi, że ten całą noc balował z Franką! - ZDJĘCIA

- Wytańczyliśmy się chyba za wszystkie czasy, co?

- No chyba ty. Po tym, jak przegrałeś zakład, tańczyłeś tylko z Franką.

- Co? Jaki zakład? Zawody w piciu wódki? Cholera, nic nie pamiętam.

- No a potem był drugi zakład.

- Kto dłużej wytrzyma na parkiecie.

- I kto wygrał?

- No Ty! Franka odpadła trochę wcześniej, a później nie wiem, co się działo, bo poszłam zadzwonić do mamy.