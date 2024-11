M jak miłość, odcinek 1829: Szymek skreśli Marcina! Pożałuje, że ojciec się znalazł - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Szymek złamie zakaz w 1829 odcinku "M jak miłość" i uda się do taty. To prawdziwy szok dla chłopca, że Marcin naprawdę go nie pamięta. Do tej pory Chodakowski myślał przede wszystkim o dobru dzieci, o które dbał w każdej sytuacji. Tylko co w przypadku, kiedy Marcin naprawdę nie pamięta pociech? Szymek tego nie przełknie.

Histeria Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość"

Iza (Adriana Kalska) nie upilnuje Szymka i w 1829 odcinku "M jak miłość" chłopiec zdoła dotrzeć do taty.

- Tato, to ja. Twój syn, pamiętasz mnie? - zacznie na wstępie Szymek, a Marcin nie będzie wiedział, co ma mówić. - Pewnie, że pamiętam. Ty jesteś Szymek, tak? - zawaha się Chodakowski. - Tato, a pamiętasz, co mi kupiłeś na ostatnie urodziny? - zapyta chłopiec, ale Chodakowski nie udzieli poprawnej odpowiedzi. - Ale ściemniasz! Nie wiesz! Nie pamiętasz mnie - wybuchnie chłopiec. Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) wkroczy do akcji i spróbuje uspokoić Szymka. Pokaże mu albumy, spróbuje wyjaśnić sytuację. Szymek ostro zareaguje. - Przecież on nie wie kto na nich jest. Po co się odnalazł, skoro i tak go nie ma! - z ust chłopca padną bardzo przykre, mocne słowa. Będzie tak wściekły, że wytrąci Aleksandrze album z rąk.

Szymek przemyśli swoje zachowanie

Zdradzamy, że Szymek ochłonie i bardzo pomoże mu szczera rozmowa z Anetą (Ilona Janyst). To właśnie żona Olka (Maurycy Popiel) porozmawia z chłopcem i da mu pewien pomysł. Namówi Szymka, by ten nagrał dla Marcina wideo. Dziecko faktycznie zapisze sobie słowa, które chciałby powiedzieć tacie. Wyśle mu filmik, a Marcin zobaczy i doceni starania syna. To jednak dalej nie oznacza, że wszystko sobie przypomni.