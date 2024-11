M jak miłość, odcinek 1828: Franka i Paweł na poprawinach wesela zakradną się do sypialni pary młodej! Nikt się nie spodziewa, jak się skończy ta noc - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Pijacki pocałunek Franki i Piotrka w 1828 odcinku "M jak miłość" odejdzie w niepamięć, gdy Zduńscy uznają, że podczas weselu nie wydarzyło się nic złego, że muszą jak najszybciej zapomnieć o kłopotliwym incydencie. Tylko że nie przyznają się Pawłowi i Kindze (Katarzyna Cichopek), co wywijali po pijaku w trakcie szalonej zabawy w zawody w piciu wódki na czas. Jak długo będą ukrywać przed małżonkami "niewinną" zdradę? I czy rzeczywiście tylko na pocałunku się skończyło, skoro w oczach panny młodej, Hanusi (Elżbieta Firek) zapowiadało się na coś więcej? To wyjaśni się już niebawem.

Franka w 1828 odcinku "M jak miłość" nie powie Pawłowi, że jest bezpłodny

Po nocy z Piotrkiem Franka w 1828 odcinku "M jak miłość" będzie gotowa zdobywać szczyty z Pawłem! Wszyscy Zduńscy wybiorą się na wycieczkę w góry, zachwycając się widokiem pięknych Tatr. Na Rusinowej Polanie Franka zacznie snuć wizje przyszłości, tego jak będzie wyglądało jej życie z Pawłem, nawet bez dziecka.

Bo w 1828 odcinku "M jak miłość" nadal nie przyzna się mężowi, że wie o jego bezpłodności, że poznała wyniki badań, które robił w klinice leczenia bezpłodności, ale go oszukała!

M jak miłość. Piotrek zdradzi Kingę z Franką? Góralskie wesele Zduńskich będzie miało szokujący finał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Wiesz w miarę upływu czasu, jak jestem coraz starsza, powoli zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. O to, żeby umieć cieszyć się tym, co mamy... Może nie wszystkie marzenia się spełniają… Nigdy nie będziemy mieli dziecka… Ale mamy siebie nawzajem. To więcej, niż kiedykolwiek mogłabym sobie wymarzyć… Powiedz, kto inny ma tyle szczęścia? - zapyta Franka Pawła.

Jedna noc Franki z Piotrkiem, a druga już z Pawłem w 1828 odcinku "M jak miłość"

Jak długo potrwa szczęście Franki i Pawła w 1828 odcinku "M jak miłość"? Na pewno do poprawin, do ostatniej nocy Zduńskich w Bukowinie. Smutki tej pary, a nawet nadciągające nowe problemy znikną, gdy Franka i Paweł zakradną się po cichu do sypialni nowożeńców! I nie będą wcale próżnować, dadzą się ponieść namiętności w łóżku młodej pary.

- Nie wiem, co tu się dzieje, ale to jakaś magia… - przyzna Franka, nie zdając sobie sprawy z tego, jak zakończy się ta noc z Pawłem. Czy stanie się cud i Franka zajdzie w ciążę z bezpłodnym mężem? Produkcja "M jak miłość" na razie trzyma to w tajemnicy, tak jak kulisy tego, co się wydarzy po pocałunku Franki i Piotrka.