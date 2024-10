M jak miłość, odcinek 1826: Karski zginie w wypadku samochodowym? Tragiczne chwile po zaśnięciu za kierownicą! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1829: Marcin będzie traktował Kamę jak powietrze! Kocha Martynę i to się nie zmieni - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Przemęczony Karski nie zaprzestanie swoich działań w poszukiwaniu Marcina. Mąż Kasi od kilku tygodni będzie żył głównie poszukiwaniami Chodakowskiego, co znacznie odbije się na jego zdrowiu. Jakub z każdym dniem coraz bardziej będzie odczuwał zarówno fizyczne jak i psychiczne objawy zmęczenia, których fatalne skutki będziemy mogli zobaczyć w 1826 odcinku "M jak miłość". Przyjaciel Marcina realizując swoje kolejne detektywistyczne zlecenie zaśnie za kółkiem samochodu. Przemęczenie i przewlekły stres dadzą o sobie znać i Karski wpadnie w poślizg i wyląduje w rowie, a z jego auta nie zostanie kompletnie nic.

Wypadek samochodowy Karskiego w 1826 odcinku "M jak miłość"! Jakub zginie?

W 1826 odcinku "M jak miłość" wszyscy na chwilę wstrzymamy oddech, jednak na całe szczęście Karski z wypadku wyjdzie cały i zdrowy. Jedynie jego samochód ulegnie znaczącym uszkodzeniom, przez co detektyw będzie potrzebował natychmiastowej pomocy drogowej. Karski bez chwili zastanowienia zadzwoni do swojej żony i poinformuje ją o całym zajściu. Kasia zadrży na samą informację o wypadku, jednak gdy tylko dowie się, że jej mężowi nic się nie stało, odetchnie z ulgą.

- Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu musiałem wpaść w poślizg. - Przestań, po prostu przysnąłeś. Tyle razy prosiłam cię, żebyś zwolnił, wziął urlop, odpoczął. - Kasiu, nie chcę się znowu o to kłócić. - Jesteś przemęczony, nie widzisz tego? Sam ciągniesz całą agencję, a potem włóczysz się nocami szukając Marcina. To już jest jakaś obsesja! - Kasiu, proszę cię…

Kasia pomoże Jakubowi w 1826 odcinku serialu "M jak miłość". Zabierze go z miejsca wypadku

Roztrzęsiona Kasia niemalże w tej samej sekundzie złapie swoje klucze od samochodu i pojedzie na miejsce wypadku. Odbierze swojego męża i wrócić z nim do mieszkania. W trakcie jazdy nie obejdzie się jednak bez poważnej rozmowy między nimi, w której kobieta podkreśli, jak bardzo nie podoba jej się ostatnie zachowanie Jakuba. Jej zdaniem będzie on nad wyraz nieodpowiedzialny a ciągłe bagatelizowanie swoich potrzeb i swojego zdrowia sprawi, że może zakończyć się to naprawdę tragicznie. Czy wypadek samochodowy będzie dla Karskiego pewnego rodzaju ostrzeżeniem?