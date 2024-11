M jak miłość, odcinek 1826: Kama i Marcin nie będą razem! Poskarży się Anecie, że Olek tego nie chce - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Odnalezienie Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" wcale nie skończy dramatu Kamy, która od miesięcy szukała ukochanego, czekała aż znów będą razem. Przeciwnie! Podczas spotkania z Marcinem, kiedy dla Kamy stanie się jasne, że to nie jest ten sam mężczyzna, którym był przed zaginięciem, rozegrają się wydarzenia jak z najgorszego koszmaru.

Olek rozdzieli Kamę z Marcinem w 1826 odcinku "M jak miłość"

Bo w 1826 odcinku "M jak miłość" Olek odsunie Kamę od Marcina, na jakiś czas usunie ją z życia brata, bo będzie miała na niego zły wpływ. Dotknięty amnezją Marcin przy Kamie poczuje się zagrożony, jakby zmuszała go do powrotu do dawnego życia, którego on wcale nie chce. Nie bez znaczenia będzie fakt, że Marcin zakochał się w Martynie (Magdalena Turczeniewicz), że to z tą kobietą wiąże swoją przyszłość, skoro wymazał z pamięci przeszłość.

Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedziała, kim dla Marcina jest Martyna

Bliska załamania Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" nie domyśli się, co łączy Marcina z Martyną. Przeczucie podpowie jej jednak, że podejrzana kobieta ma duży związek z tym, co teraz dzieje się z Chodakowskim, z tym, że przez kilka miesięcy żył jak odludek, stracił pamięć i żaden lekarz go nie zbadał.

Aneta zlituje się nad Kamą w 1826 odcinku "M jak miłość"

Po bolesnym spotkaniu z Marcinem Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" nie zniesie myśli,że ukochany o niej zapomniał, że nie może być teraz blisko niego, by się nim opiekować, by pomóc mu uporać się z amnezją. Nad Kamą zlituje się jednak Aneta, której zrobi się żal dziewczyny szwagra, uświadomi sobie bowiem, jak ciężkie chwile ją czekają z dala od Marcina.

M jak miłość odcinek 1826 ZWIASTUN. Marcin odnaleziony, ale nie odzyska pamięci! Nie rozpozna Kamy, Olka i Jakuba

- Kama obiecuję, że o wszystkim będę cię informować na bieżąco. Myślę, że jutro, kiedy Marcin będzie po pierwszych badaniach, będziesz go mogła wreszcie odwiedzić... - Olek tego nie chce. Uważa, że to nie jest dobre dla Marcina... - Wiesz, ja nie miałam jeszcze szansy porozmawiać o tym wszystkim z Olkiem, ale obiecuję ci, że spróbuję go przekonać... Trzymaj się jakoś... - zapewni Aneta w 1826 odcinku "M jak miłość".

Czy Kama i Marcin w "M jak miłość" będą znów razem?

Niestety nie tylko w 1826 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin nie będą razem. Także w kolejnych odcinkach ich związek w zasadzie nie będzie istniał, a miłość Kamy nie sprawi, że Marcin sobie ją przypomni. Jeszcze długo nie odzyska pamięci.