M jak miłość, odcinek 1824: Wściekła przyjaciółka Martyny pozna tożsamość Marcina. Zarzuci jej kłamstwo o rzekomym kuzynie Janku - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1824: Iza tylko Kamie wyzna, że związek z Radkiem się rozpada! Ślub to wielka pomyłka

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Kłamstwo Martyny wyjdzie na jaw w 1824 odcinku "M jak miłość". Na spotkaniu z Agatą dojdzie do poważnej sprzeczki, bo koleżanka wprost zarzuci lekarce, że okłamała ją w bardzo ważnej sprawie. I będzie miała rację, bo Martyna nawciskała jej nieprawdziwych informacji o tym, że Chodakowski to rodzina... Tymczasem detektyw nie jest żadnym kuzynem Martyny, a zaginionym mężczyzną, którego szukają bliscy, policja i ukochana!

Agata odkryje prawdę o Marcinie. To nie jest żaden kuzyn!

W 1824 odcinku "M jak miłość" wściekła koleżanka Martyny nie powstrzyma emocji. Nie zrozumie zupełnie, jak Wysocka mogła tak ją oszukać. Wmówić, że Marcin to kuzyn, kiedy trwa akcja poszukiwawcza Chodakowskiego. Mało tego, stanie się zupełnie jasne, że lekarka doskonale zna tożsamość kochanka. Martyna zobaczy nagranie Kamy (Michalina Sosna) już w 1819 odcinku "M jak miłość". Mało tego, osobiście uda się do jej sklepu w Warszawie, gdzie usłyszy o mszy za Marcina. Mimo narastających informacji nie wyjawi zainteresowanemu faktów z jego przeszłości. Wszystko zatai, o co wścieknie się Agata.

Reakcja Agaty posunie Martynę do radykalnych kroków

Zdradzamy, że sprzeczka z przyjaciółką wcale nie spowoduje, że Martyna poleci wyznać Marcinowi prawdę. Zdradzić mu prawdziwe imię i nazwisko, pochodzenie i pokazać wideo w Internecie. Wręcz przeciwnie, lekarka postara się namówić Chodakowskiego na ucieczkę...

Mocno się jednak zdziwi, bo sam Marcin w 1824 odcinku "M jak miłość" jasno zakomunikuje, że nie chce dłużej się bać. Uzna, że czas stawić czoło przeszłości. Zdradzamy, że w tym samym odcinku odkryje kłamstwo Martyny i dowie się, że lekarka wiedziała o jego prawdziwym życiu i mimo to nie powiedziała ani słowa. Wysocka poczuje, że traci grunt pod nogami, wróci do picia, a dalsze losy lekarki pozostają tajemnicą...