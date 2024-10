M jak miłość, odcinek 1823: Seksowna blondynka zawróci w głowie Wernerowi! Adam otwarcie będzie podrywał ją na oczach Sylwii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1823 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1823 odcinku "M jak miłość" Werner będzie szukał psa Zduńskich, Sapera, który przypadkiem wsiądzie do samochodu Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) i pojedzie z nimi na romantyczny weekend. Dzieciaki Zduńskich, które zostaną pod opieką rodziny, rozpoczną wielką akcję poszukiwawczą, a Adam i Sylwia ruszą na ratunek zaginionemu czworonogowi. I właśnie wtedy na ulicy Adam dostrzeże seksowną blondynkę z pieskiem, podobnym do Sapera. Czy flirt Adama na oczach Sylwii skończy się katastrofą w związku?

- Dzień dobry, jaki piękny pies. Widzi pani, ja właśnie szukam pieska, nie takiego rasowego. - Adam, idziemy? - wtrąci wściekła Sylwia. - Przepraszam cię, ale rozmawiam z panią, prawda?

Werner w 1823 "M jak miłość" odcinku bez wstydu poderwie seksowną blondynkę! Co na to Sylwia?

Adam postanowi zagadać do pięknej nieznajomej, nie bacząc na obecność Sylwii. To jednak nie będzie dobra decyzja, ponieważ Sylwia chwilę później obrazi się i odwróci na pięcie. W 1823 odcinku "M jak miłość" Sylwia zacznie otwarcie pokazywać swoje niezadowolenie, ale Werner, w swoim stylu, będzie ignorował jej emocje, co może doprowadzić do prawdziwego kryzysu w ich związku.

Kryzys Wernera i Sylwii w 1823 odcinku "M jak miłość"! Każe mu się wynosić

W 1823 odcinku "M jak miłość" relacja Adama i Sylwii wpadnie w prawdziwy kryzys! Werner swoimi zalotami wobec seksownej blondynki doprowadzi Sylwię do ostateczności. Zazdrość i frustracja narosną do tego stopnia, że kobieta w przypływie emocji każe mu się wynosić i nie będzie chciała słuchać jego żałosnych wyjaśnień.

- Słońce no daj spokój. Ja pytałem ją tylko o Sapera. - Tak i przy okazji nie omieszkałeś jej powiedzieć, że pięknie wygląda. - No ale sama przyznasz, brzydka nie była. - (…) Idiota. Wiesz co, wynoś się. - Nie no błagam, Sylwia…