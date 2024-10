M jak miłość, odcinek 1827: Wielki sojusz Sylwii i Oli! Po wyjeździe Violi zmówią się przeciwko Wernerowi – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1827 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1827 odcinku „M jak miłość” nastąpi przełom w relacji Sylwii i pani Oli! I to tuż po wyjeździe najlepszej przyjaciółki gosposi Wernera, Violi, która zatrzymała się u nich po swoim wyjściu z więzienia, ale równie szybko stamtąd zniknęła, gdy zaczęła dostawiać się do prawnika, czego jego kochanka nie zniosła. Tym bardziej, że adorowała go w zupełnie inny sposób niż pani Ola, którą Sylwia już zdążyła zaakceptować. I to do tego stopnia, że w 1827 odcinku „M jak miłość” nawiąże z nią nawet sojusz i to na dodatek przeciwko Wernerowi! A wszystko przez to, że w głowie prawnika narodzi się kolejny chory wymysł, któremu obydwie zdecydowanie się sprzeciwią!

Szalony pomysł Wernera w 1827 odcinku „M jak miłość”!

W 1827 odcinku „M jak miłość” Adam wpadnie na kolejny szalony pomysł! I tuż po zakupie roweru bez hamulców, przez które o mało co nie stracił życia w trakcie wycieczki z Sylwią, Magdą (Anna Mucha) i Andrzejem (Krystian Wieczorek), gdy tak się rozpędził nie potrafił zatrzymać, przez co doszło do wypadku, pójdzie jeszcze o krok dalej. I w 1827 odcinku „M jak miłość” postawi na motocykl, czym już wyprowadzi swoją kochankę z równowagi. I nic dziwnego, gdyż już sam rower będzie stanowił dla niego niebezpieczeństwo, a co dopiero szybszy sprzęt, na którym w ogóle nie będzie umiał jeździć. Kostecka zda sobie sprawę, że to nie skończy się dobrze, dlatego poszuka wsparcia u pani Oli. Tym bardziej, że zrozumie, że sama za wiele nie ugra, a z pomocą gosposi może wiele ugrać, gdyż z jej zdaniem jak nikogo innego Werner akurat będzie się liczył. Szczególnie, ż w grę wejdzie właśnie jego zdrowie i życie.

Sylwia i Ola zjednoczą się w 1827 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1827 odcinku „M jak miłość” pani Ola nawet bez zastanowienia zawrze sojusz z kochanką Adama, gdyż tak samo jak ona nie będzie chciała, aby stała mu się krzywda. Dlatego wspólnie z Sylwią za wszelką cenę spróbują nakłonić prawnika do pozbycia się maszyny. Ale czy w 1827 odcinku „M jak miłość” Werner ich posłucha? A może znów postawi na swoim i ponownie nieźle się urządzi? Tego dowiemy się już niebawem!