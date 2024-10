M jak miłość, odcinek 1821: Barbara zażyje mocne leki i źle się poczuje! Zrozumie, że straciła wszystkie oszczędności - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1821: Cudowne oświadczyny Bartka! Nie pozwoli na to, by Dorota odwołała ślub - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1821 odcinku "M jak miłość" nastąpi moment, w którym Barbara zrozumie, że została okradziona. Wszystko wyjdzie na jaw, gdy prawdziwa Basia zadzwoni do babci z radosną wiadomością o swoich sportowych sukcesach, zupełnie nieświadoma tego, co się wydarzyło. Ta krótka rozmowa natychmiast uświadomi Barbarze, że cała historia o wypadku była kłamstwem, a wnuczka nigdy nie potrzebowała pomocy. W jednej chwili dotrze do niej, że straciła wszystkie swoje oszczędności…

Barbara w szoku po oszustwie na wnuczka w "M jak miłość"! Leki na uspokojenie będą koniecznie!

Świadomość, że została oszukana i straciła pieniądze, dosłownie powali Barbarę. W 1821 odcinku "M jak miłość" seniorka przeżyje szok, który odbije się na jej zdrowiu. W momencie, gdy zrozumie całą prawdę, niemalże osunie się na ziemię, a jej serce zacznie bić w niepokojąco szybkim tempie. Barbara, aby uniknąć utraty przytomności z powodu nerwów i stresu, będzie musiała sięgnąć po mocne leki na uspokojenie. To jedyny sposób, by zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym.

Czy Barbara poradzi sobie z konsekwencjami oszustwa w "M jak miłość"?

Bliscy Barbary, w tym jej wnuczka Basia, natychmiast zareagują na tę sytuację. W 1821 odcinku "M jak miłość" rodzina zrobi wszystko, by pomóc seniorki w tym trudnym momencie. Chociaż sprawa zostanie zgłoszona na policję, a śledztwo w sprawie oszustwa ruszy pełną parą, to dla Barbary najważniejsze będzie odzyskanie spokoju. Zdrowie seniorki będzie jednak mocno zagrożone, a jej powrót do równowagi emocjonalnej może okazać się dłuższym procesem.

Bartek w 1821 odcinku "M jak miłość" schwyta oszusta i zostanie przez niego pobity

W 1821 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) podejmie się niebezpiecznego zadania, aby złapać oszusta, który okradł Barbarę. Gdy uda mu się zlokalizować złodzieja, dojdzie do dramatycznego starcia. Oszust, widząc, że Lisiecki chce go zatrzymać, zaatakuje go bez wahania. Bartek mimo wszystko nie odpuści i podejmie walkę, jednak zostanie dotkliwie pobity przez przestępcę. Mimo odniesionych obrażeń, jego interwencja przyczyni się do postępu w śledztwie, a rodzina Mostowiaków będzie mogła mieć nadzieję, że sprawiedliwość wkrótce zostanie wymierzona!