M jak miłość, odcinek 1820: Werner i Viola będą mieli romans? Była kryminalistka bez skrupułów uwiedzie zajętego prawnika! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1820 odcinku "M jak miłość" Viola, która dopiero co wyszła z więzienia, zrobi wszystko, by wkręcić się w życie Adama. Już od pierwszej chwili w jego domu zacznie się zbliżać do Wernera, nie zważając na fakt, że prawnik ma ukochaną kobietę. Sylwia szybko zauważy, że między jej partnerem a Violą zaczyna iskrzyć i wybuchnie zazdrością. W 1820 odcinku "M jak miłość" atmosfera w domu Wernera stanie się nie do zniesienia, gdy Sylwia dostrzeże, jak Viola uwodzi jej mężczyznę pod jej własnym dachem!

Czy Adam będzie w stanie oprzeć się Violi? Pozbędzie się uwodzicielskiej koleżanki

Wszystko wskazuje na to, że prawnika w 1820 odcinku "M jak miłość" czeka poważna próba. Viola będzie wyjątkowo bezwstydna - uwiedzie go w sposób, który rozgrzeje nie tylko atmosferę, ale także spowoduje wiele napięcia między Sylwią a Adamem.

Werner postanowi pozbyć się Violi w zaskakujący sposób. W 1820 odcinku "M jak miłość" prawnik wywiezie Violę do siedliska Budzyńskich, gdzie Magda (Anna Mucha) zaoferowała jej pracę. Ale czy to wystarczy, aby Sylwia znowu zaufała Wernerowi?

Viola nie odpuści - Czy romans z Wernerem stanie się faktem?

Viola to kobieta, która nie odpuszcza tak łatwo. W 1820 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami kolejnych prób uwiedzenia Wernera. Nawet jeśli Adam postanowi ją wywieźć do Budzyńskich, to nie oznacza, że Viola odpuści. Przeciwnie - była kryminalistka może znaleźć sposób, by znów wkroczyć w życie prawnika! A może, co jeszcze bardziej sensacyjne, zwróci swoje uwodzicielskie spojrzenie na Andrzeja (Krystian Wieczorek)?! Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!