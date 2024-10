M jak miłość, odcinek 1820: Viola weźmie się za Andrzeja?! Werner ostrzeże Budzyńskiego przed ostrymi zalotami kryminalistki - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1822: Jakub o krok od odnalezienia Marcina! Razem z Olkiem znajdzie dom Martyny i wkroczy do środka? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Pojawienie się Violi rozpęta kłopoty. Szczególnie w domu Wernera, który i tak już zmagał się ze sporą zazdrością Sylwii (Hanna Turnau). W 1820 odcinku "M jak miłość" Kostecka wścieknie się, że nie ma dla niej miejsca u boku Adama. Pani Ola dba o niego jak o największy skarb, wtrąca się w ich związek i wiecznie kręci się wokół prawnika, a do tego wszystkiego dojdzie obecność Violi. Ponętna kobieta przykuje wzrok kochliwego Wernera, co nie spodoba się Sylwii.

- Zgodziłam się, żeby zamieszkała z nami przez kilka dni, bo nie miała się gdzie podziać... A teraz nie dość, że chodzi półnaga po domu, w dodatku w moim szlafroku, to jeszcze bezczelnie zaczepia cię na moich oczach! - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa wzburzonej prawniczki.

Adam wywiezie Violę do siedliska, ale tam ostrzeże Andrzeja

Skołowany Adam wie dobrze, że nie może testować cierpliwości zazdrosnej ukochanej, więc w 1820 odcinku "M jak miłość" zawiezie Violę do siedliska. Tam ma zacząć pracę w okresie wakacyjnym, gdzie Magda chętnie przyjmie pomoc w zapanowaniu nad letnikami. Może wszystko byłoby proste, gdyby nie zapędy Violi. Adam postanowi ostrzec Budzyńskiego, byle tylko przyjaciel nie uwikłał się w romans. Viola nawet nie ukryje tego, iż zwraca uwagę na mężczyzn i chętnie ich zaczepia. Seksowne stroje i bezwstydność zdecydowanie jej w tym pomagają.

Magda wyłapie dziwne zachowania Violi

Czujna Magda nie da się zwieść. Już w 1820 odcinku "M jak miłość", kiedy Viola zawita do siedliska i zacznie omawiać kwestię zatrudnienia, Budzyńska usłyszy od pracownicy nietypową prośbę. Viola poprosi ją o to, by odłożyła jej jakieś nieużywane ubrania, bo ona chętnie przyjęłaby ciuchy. Jak podaje wspomniany portal zaznaczy przy tym, że najchętniej przejmie te seksowne...

Mało tego, Budzyńscy szybko zauważą w 1820 odcinku "M jak miłość", że Viola zaczepia letników i "poluje" na przystojnych gości. Magda zwróci kobiecie uwagę, a ona postara się opanować. Przy okazji stwierdzi lojalnie, że Budzyńskiego nie będzie tykać... Zamieszanie wokół przyjaciółki pani Oli narośnie.