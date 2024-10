M jak miłość, odcinek 1820: Afera w domu Wernera! Viola okradnie Sylwię i wpakuje się Adamowi do łóżka - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1822: Jakub o krok od odnalezienia Marcina! Razem z Olkiem znajdzie dom Martyny i wkroczy do środka? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W domu Wernera i Sylwii w 1820 odcinku "M jak miłość" zrobi się coraz bardziej tłoczno, a obecność Violi wystawi ich związek na kolejną próbę. Jakby Sylwia mało jeszcze miała ciągłych konfrontacji i przepychanek z panią Olą, nieco toksyczną gosposią, która Adama traktuje jak swoją własność, to teraz jeszcze będzie musiała walczyć o ukochanego z kryminalistką.

Viola ukradnie ubrania Sylwii w 1820 odcinku "M jak miłość"

Jak daleko posunie się Viola, że Sylwia w 1820 odcinku "M jak miłość" wpadnie we wściekłość i zażąda od Wernera, by natychmiast pozbył się uciążliwego gościa? Jak wynika z doniesień portalu światseriali.interia.pl Viola poczuje się w rezydencji prawnika, jak u siebie w domu. Nie będzie miała żadnych oporów, żeby wykradać ubrania Sylwii, zwłaszcza te najbardziej seksowne, a do tego zacznie flirtować z Adamem na oczach jego partnerki.

Ostra reakcja Sylwii na wyczyny kryminalistki w domu Wernera w 1820 odcinku "M jak miłość"

Wybuch Sylwii w 1820 odcinku "M jak miłość" nastąpi podczas nerwowego poranka w domu Adama, gdy Viola kolejny raz przekroczy wszelkie granice. Wściekła Kostecka wygarnie Wernerowi, co myśli o wspólnym mieszkaniu z przyjaciółką pani Oli, która dopiero co wyszła z więzienia.

M jak miłość. Siedlisko Magdy azylem dla kryminalistki. Budzyńscy dowiedzą się prawdy o Violi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Zgodziłam się, żeby zamieszkała z nami przez kilka dni, bo nie miała się gdzie podziać... A teraz nie dość, że chodzi półnaga po domu, w dodatku w moim szlafroku, to jeszcze bezczelnie zaczepia cię na moich oczach! Jeśli zaraz czegoś z tym nie zrobimy, w naszej sypialni zrobi się naprawdę tłoczno! Już to sobie wyobrażam: obie panie przepychające się w drzwiach... Pani Ola ze śniadaniem i Viola w tiulach, gotowa wskoczyć ci do łóżka! Widzisz tu gdzieś jeszcze miejsce dla mnie?!

Werner w 1820 odcinku "M jak miłość" przerażony zachowaniem kryminalistki Violi

Z każdym słowem Sylwia w 1820 odcinku "M jak miłość" przestanie nad sobą panować coraz bardziej. Oskarży Violę o to, że chce poderwać Adama, a on zachowuje się tak, jakby uwodzicielskie sztuczki kryminalistki nie były dla niego żadnym problemem.

Ale w 1820 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Werner po prostu będzie się bał przeciwstawić Violi. - Nawet nie wiem, czy odważyłbym się zaprotestować... Widziałaś jej tatuaże? - zapyta przestraszony Adaś, który znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Dobrze znając temperament Sylwii dokona wyboru i pozbędzie się Violi.

Viola w 1820 odcinku "M jak miłość" zamieszka w siedlisku Magdy i Andrzeja!

W 1820 odcinku "M jak miłość" Viola zamieszka w siedlisku Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek), gdzie ma pracować jako gosposia. Werner uprzedzi Budzyńskiego, że musi na Violę uważać, bo to kobieta, z którą się nie zadziera.

Tego dnia w 1820 odcinku "M jak miłość" Magda też przekona się do czego jest zdolna Viola. Gosposia wyciągnie od niej stare ubrania, bo po wyjściu z więzienia nie będzie miała nic do założenia. Z zastrzeżeniem, że uwielbia seksowne ciuszki, a potem zacznie polowanie na atrakcyjnych gości siedliska. Czy weźmie się też za Budzyńskiego? Czas pokaże...