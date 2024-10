M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1819: Jakub przekaże Kamie, że Marcin nie żyje. Razem z Olkiem zadecydują, że to już czas - ZDJĘCIA

W 1819 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) przekaże Kamie (Michalina Sosna) okrutne wieści o śmierci Marcina (Mikołaj Roznerski). Przed pójściem Jakuba do mieszkania ukochanej Chodakowskiego, detektyw rozmówi się z informatorem z policji oraz Olkiem (Maurycy Popiel). Wszyscy jednogłośnie stwierdzą, że nie ma co liczyć na powrót Marcina do domu. W 1819 odcinku "M jak miłość" na jaw wyjdą nowe fakty z nocy uprowadzenia Marcina i to potwierdzi Karskiemu, by nie mieć nadziei. Przekaże Kamie wieści o śmierci przyjaciela.