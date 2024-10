M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1819: Jakub pozna nowe fakty o ucieczce Roberta! Informator nie będzie miał dobrych wieści - ZDJĘCIA

Co się dzieje z gangsterem Robertem (Kamil Drężek)? Nowe fakty o bandycie padną już w 1819 odcinku "M jak miłość", kiedy to informator Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) zawita do biura detektywistycznego z pewnymi faktami. Niestety nie ma co liczyć na wspaniałe wieści, bo gangster Robert jest sprytny i przebiegły. Dotąd z sukcesem wymykał się policji, ale jeden z zatrzymanych mężczyzn będzie miał coś do powiedzenia na temat niebezpiecznego szefa mafii. Jakubowi w 1819 odcinku "M jak miłość" zrzednie mina.