M jak miłość, odcinek 1819: Iwona popadnie w obsesję i zacznie śledzić Argasińskiego! Odkryje jego zdradę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1819 odcinku "M jak miłość" Iwona nie będzie mogła dłużej ignorować swojego niepokoju. Z każdym dniem zacznie coraz bardziej obawiać się, że Argasiński ukrywa przed nią coś ważnego. Wydzwanianie do niego co chwila stanie się codziennością, a Iwona będzie śledzić każdy jego ruch. Matka Anety (Ilona Janyst) całkowicie zatraci się w myślach o zdradzie. Żaden gest męża nie umknie jej uwadze, a każdy telefon czy nieobecność będą dla niej podejrzane. Czy to tylko jej wyobraźnia, czy może Argasiński rzeczywiście będzie skrywał jakiś sekret?

Iwona zacznie śledzić Argasińskiego w „M jak miłość”

Argasiński w 1819 odcinku "M jak miłość" poczuje na sobie ogromną presję. Jego życie z Iwoną, które miało być spokojne i szczęśliwe, zacznie zamieniać się w koszmar pełen podejrzeń. Iwona, nie mogąc znieść niepewności, postanowi osobiście śledzić męża, a jej paranoja sięgnie zenitu! W 1819 odcinku „M jak miłość” będzie próbowała znaleźć dowody na to, że Argasiński ją zdradza, nie cofając się przed żadnym krokiem. Czy to możliwe, że jej przeczucia są prawdziwe, a Argasiński ukrywa romans?

Aneta uwierzy w rzekomy romans Jerzego? Będzie w szoku!

W 1819 odcinku „M jak miłość” Iwona spróbuje znaleźć oparcie u córki Anety jednak ta kompletnie zignoruje jej obawy. Wydawać by się mogło, że Aneta jako jedyna zachowa zdrowy rozsądek i nie będzie chciała uwierzyć w oskarżenia matki. W rozmowie z Iwoną, nie tylko nie da się przekonać, ale wręcz zasugeruje, że jej matka wyolbrzymia sytuację. To tylko spotęguje niepewność Iwony, która w 1819 odcinku „M jak miłość” zacznie działać na własną rękę. Jak potoczy się ten dramatyczny wątek? Przekonamy się lada dzień!