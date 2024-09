M jak miłość, odcinek 1818: Choroba Filarskiej ciężką próbą dla rodziny Kingi i Piotrka! Czekają ich duże zmiany - ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Filarskiej w 1818 odcinku "M jak miłość" zmieni organizację w rodzinie Zduńskich, bo Kinga i Piotrek nie będą mogli obciążać już Krysia opieką nad dziećmi, gotowaniem i dbaniem o dom. Teraz małżonkowie przekonają się jak trudno będzie sobie poradzić bez matki Kingi. Ale oczywiście zdrowie Krysi, powrót do sprawności po operacji kręgosłupa stanie się priorytetem.

Olek z sukcesem przeprowadzi operację Filarskiej w 1815 odcinku "M jak miłość"

Przed operacją Filarskiej w 1815 odcinku "M jak miłość", którą z powodzeniem przeprowadzi Olek, znakomity chirurg-ortopeda, Kindze do głowy będą przychodziły najgorsze myśli, że jej matka zostanie kaleką do końca życia, że będzie przykuta do wózka inwalidzkiego. Nie da jednak poznać po sobie jak bardzo się boi, będzie dla Krysi ogromnym wsparciem.

M jak miłość. Choroba Filarskiej ciężką próbą dla rodziny Kingi i Piotrka! Czekają ich duże zmiany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nie wiemy, z czym się mierzymy. Oczywiście głowa zawsze podpowiada najgorsze scenariusze, wyobraźnia pracuje i nie wiadomo jak się sprawy potoczą i co będzie z mamą. To jest chyba najgorsza wiadomość z możliwych... - powiedziała Katarzyna Cichopek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Powrót Krysi Filarskiej ze szpitala do domu w 1818 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście Olek w 1815 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, co w jego mocy, by Filarska nie została inwalidką. Po kilku dniach Piotrek odbierze teściową z kliniki, przywiezie ją do domu przy Deszczowej, gdzie razem z Kingą wprowadzą rewolucyjne zmiany, m.in. zamianę pokoi dzieci ze swoim, by Krysia miała więcej miejsca do poruszania się na wózku. Będzie też musiała spać na specjalnym szpitalnym łóżku.

Ale zmiany w domu Zduńskich w 1818 odcinku "M jak miłość" będą też dotyczyły nowego podziału obowiązków. Część z nich spadnie na najstarsze dzieci, 17-letnią Lenkę (Olga Cybińska) i 11-letniego Miśka (Aleksander Bożyk), których czeka bolesne zderzenie z rzeczywistością w związku z chorobą babci.

- Filarska pomagała Kindze i Piotrkowi, zajmowała się dziećmi, to teraz przyszedł czas, żeby oni mogli się zrewanżować. Pokazać jak bardzo ją kochają. Dlatego cała rodzina musi się przeorganizować, cały system domowy musi wyglądać teraz inaczej... - zapowiedziała Cichopek. - To jest ciężkie dla Lenki i Miśka, ale wydaje mi się, że ta sytuacja dużo uświadamia... Bo chyba nie zdawali sobie wcześniej sprawy, że mają bardzo dużo. Czy Lenka miała jakiś problem, czy Misiek coś przeskrobał, to babcia zawsze była przy nic. Te relacje są naprawdę bardzo silne i będą chcieli jej pomagać i wspierać, jak tylko będą mogli - dodała Cybińska w "Kulisach serialu M jak miłość".

Choroba Krysi Filarskiej w 1818 odcinku "M jak miłość" zjednoczy rodzinę Zduńskich

W 1818 odcinku "M jak miłość" Zduńscy z dziećmi, Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i Franką (Dominika Kachlik) hucznie powitają Krysię w domu po operacji. Tym samym udowodnią, że zadbają o to, by Filarska szybko doszła do zdrowia i wstała z wózka.

- Krysia Filarska, którą życie pozbawiło opieki mężczyzn w ostatnim czasie, ma takie poczucie, że może liczyć na dzieci, wnuki... - dodała Hanna Mikuć w "Kulisach serialu M jak miłość".