M jak miłość, odcinek 1817: Marysia potwierdzi podejrzenia Natalki, co do chorej Doroty! Ukryją to przed Bartkiem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1817 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) będzie bliska wyznania Bartkowi (Arkadiusz Smoleński) prawdy o chorobie Doroty (Iwona Rejzner), ale Marysia (Małgorzata Pieńkowska) ją powstrzyma! Ponieważ przyjaciółka Bartka będzie biła się z myślami, czy powinna wtrącać się do jego życia, a radę poprosi ciotką. Nieoczekiwanie w 1817 odcinku "M jak miłość" Rogowska przyzna, że też wie, o tym,że Dorota jest chora na raka, że widziała u Kaweckiej leki onkologiczne. Doradzi Natalce, by zachowała to dla siebie. Niestety szybko tego pożałuje. Sprawdź szczegóły.