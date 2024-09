M jak miłość, odcinek 1817: Były mąż Doroty powie Bartkowi, że umiera na raka. Tomasz zacznie mu grozić - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1815: Marcin zgłosi się do apteki po leki nasenne! Tylko jedna farmaceutka go zobaczy - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

To Tomasz w 1817 odcinku "M jak miłość" powie Bartkowi, że Dorota umiera na raka w szpitalu, ale zanim to zrobi Lisiecki uzna, że Kawecki znów w coś z nim gra! Dlatego przerwie połączenie po telefonie Tomasza, nie zgodzi się na żadne spotkanie z byłym mężem Doroty. Jeszcze wtedy Bartek będzie przekonany o tym, że jego ukochana jest w Warszawie u swojej przyjaciółki Ady (Marta Lewandowska). Przez myśl mu nie przejdzie, że w tym czasie Dorota toczy walkę na śmierć i życie z nowotworem. I niestety powoli przegrywa tę batalię.

Tomasz zobaczy Bartka z inną kobietą w 1817 odcinku "M jak miłość"

Spotkanie z Tomaszem w 1817 odcinku "M jak miłość" będzie dla Bartka niezłym wstrząsem! Kawecki zaczepi go na parkingu przed centrum handlowym, które Lisiecki odwiedzi w towarzystwie Natalki (Dominika Suchecka) i jej córki Hani (Wiktoria Basik). Pod nieobecność Doroty to właśnie im Bartek poświęci całą swoją uwagę. Nieświadomy tego, jak bardzo jest potrzebny swojej dziewczynie.

Były mąż Doroty w 1817 odcinku "M jak miłość" przerwie milczenie o jej chorobie

Były mąż Doroty w 1817 odcinku "M jak miłość" dojdzie do wniosku, że nie ma chwili do stracenia, że w obecnej sytuacji musi schować niechęć do prostego ogrodnika, który zdobył Kawecką. A przecież jeszcze nie tak dawno próbował różnych sztuczek, by ich rozdzielić, by pozbyć się Lisieckiego. Wsadził go nawet za kratki, oskarżając o napad!

- Nie zajmę ci dużo czasu. Ja naprawdę muszę z tobą porozmawiać. To bardzo ważna sprawa, chodzi o Dorotę. Wiesz, że ona ma poważne kłopoty ze zdrowiem - zacznie Tomasz, którego cytuje portal światseriali.interia.pl.

- Jest w szpitalu, w ciężkim stanie. Ma nowotwór w zaawansowanym stadium... Nie wiedziałeś, co? Ja dowiedziałem się przez przypadek. Dorota wymusiła na mnie obietnicę, że ci nie powiem. Ale do diabła z takimi obietnicami, teraz najważniejsze jest, żeby nie była z tym sama. Ona nie chce, żebym przy niej był, ale ciebie nie wiadomo, dlaczego - kocha. Jedź do niej, zajmij się nią... - zwróci się Tomasz do Bartka w 1817 odcinku "M jak miłość".

Bartek usłyszy groźby Tomasza w 1817 odcinku "M jak miłość"

Ale na tym nie koniec, bo w 1817 odcinku "M jak miłość" Kawecki zacznie wybrankowi swojej eks żony grozić. - Jeśli zostawisz ją z tym samą, to... - ostrzeże Bartka, lecz on już nie będzie tego słuchał. Od razu popędzi do szpitala, by być przy umierającej Dorocie.

W co będzie grał Tomasz w 1817 odcinku "M jak miłość"?

Czy jednak intencje Tomasza w 1817 odcinku "M jak miłość" będą szczere? A może coś więcej kryje się za nagłą zmianą nastawienia Kaweckiego do Bartka?

- Tomasz dostrzega, to co jest ważne dla Doroty. Z jednej strony mężczyzna musi ustąpić miejsca drugiemu, na pewno nie jest to miła sytuacja. A z drugiej strony jest to pewna próba, dzięki której może się dowiedzieć, kim jest, okazać serce - wyjaśnił motywy działania byłego męża Doroty grający tę rolę Ziemowit Wasielewski w "Kulisach serialu M jak miłość".