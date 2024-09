M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1815: Namiętny pocałunek Martyny i Marcina to początek. To będzie przełom w tej relacji - ZDJĘCIA

W 1815 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) i Marcin (Mikołaj Roznerski) złączą się w namiętnym pocałunku. To będzie wielki przełom w nietypowej relacji tej dwójki. Wysocka początkowo dość oschle potraktowała Chodakowskiego, a on nie szukał wrażeń. Już w 1815 odcinku "M jak miłość" coś między nimi pęknie. Złączą się w pocałunku, który okaże się wstępem do czegoś więcej... Po tych wydarzeniach nic nie będzie takie samo! Zobacz gorące ZDJĘCIA.