M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1815: Marcin wyzna Martynie, co do niej czuje! Po tych słowach wpakuje mu się do łóżka - ZDJĘCIA

W 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) i Martyna (Magdalena Turczeniewicz) spędzą razem pierwszą noc! Jak dojdzie do tego, że cierpiący na amnezję Marcin prześpi się z kobietą, która ocaliła mu życie, ale której prawie nie zna? Uzależniona od alkoholu Martyna weźmie Marcina na litość! Kiedy kompletnie zatraci się w pijaństwie z ust Chodakowskiego w 1815 odcinku "M jak miłość" padnie wyznanie, że czuje do niej coś więcej, bo jest jedyną osobą, którą zna! Tej nocy pijana Martyna zakradnie się do łóżka Marcina. Tak narodzi się ich miłość? Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.