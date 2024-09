M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1814: Kamil zgodzi się na podział opieki nad Polą! Weronika zaskoczy go swoją nową postawą! - ZDJĘCIA

W 1814 odcinku "M jak miłość" dojdzie do przełomowego momentu w relacjach między Kamilem (Marcin Bosak) a Weroniką (Ewelina Kudeń-Nowosielska)! Choć ich dotychczasowe rozmowy o podziale opieki nad córką Polą (Hania Nowosielska) były pełne napięć i nieporozumień, tym razem Weronika zaskoczy wszystkich swoją nową postawą. Kamil, który do tej pory był przeciwny temu pomysłowi, w 1814 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się dać jej szansę. To będzie duży krok w stronę poprawy relacji między nimi, a sama Pola będzie zachwycona, że wreszcie spędzi więcej czasu z mamą.