M jak miłość, odcinek 1813: Wizyta córki Natalki w domu Doroty wzbudzi kolejny konflikt?! - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1813: Jagoda nie zniesie Tadeusza. Poskarży się Marysi, co wyprawia mąż - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Jeden telefon Natalki w 1813 odcinku "M jak miłość" wystarczy, by Bartek rzucił wszystko i pośpieszył na pomoc Hani! 9-letnia córka Natalii będzie miała wypadek w szkole na zajęciach wychowania fizycznego, a policjantka utknie w Warszawie na szkoleniu. Lisiecki odbierze Hanię ze szkoły i zawiezie dziewczynkę do lekarza w przychodni Rogowskich. A ponieważ nie będzie komu zająć się Hanią, weźmie ją potem do domu Doroty, który od teraz jest także jego domem.

Dorota w 1813 odcinku "M jak miłość" zobaczy, że Hania jest dla Bartka jak córka

Rezydencja Kaweckiej w 1813 odcinku "M jak miłość" zrobi na Hani ogromne wrażenie. Tak jak nowa ciocia, śliczna i elegancka. Patrząc na Hanię z Bartkiem w sercu Doroty zakiełkuje zazdrość, że dziewczynka już zawsze będzie łączyła jej ukochanego z byłą szwagierką. Bo dla Hani wujek jest przecież jest zastępczy tata. Prawdziwego ojca Hania nigdy nie poznała, a ojczym Franek (Piotr Nerlewski) zniknął z jej życia po rozwodzie z Natalią.

Dorota w 1813 odcinku "M jak miłość" nie da jednak po sobie poznać, że jest zazdrosna o Natalkę i jej córkę i więź łączącą je z Bartkiem.

M jak miłość. Dorota umrze w szpitalu? Bartek dowie się o chorobie Doroty od jej byłego męża! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Z jednej strony Dorota cieszy się, że Bartek ma kogoś w życiu, na kim może polegać. Z drugiej jednak strony, ta zazdrość gdzieś tam głęboko jeszcze drzemie... To nie jest takie zero jedynkowe - wyjaśniła Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Natalka zachowa dystans wobec Doroty w 1813 odcinku "M jak miłość"

Niedługo potem w 1813 odcinku "M jak miłość" po Hanię przyjedzie Natalka, która postara się dłużej nie nadużywać gościnności Doroty, obarczać Bartka opieką nad swoją córką. Zachowa dystans wobec Kaweckiej, której z wzajemnością nie lubi. Nie da też odczuć Dorocie, że nadal jest jej rywalką, że zależy jej na Bartku bardziej niż powinno.