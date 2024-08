M jak miłość, odcinek 1811: Krysia znów w szpitalu! Marysia ulży Kindze w cierpieniu

M jak miłość, odcinek 1810: Marysia trafi do terapeuty przez córkę! Bunt Basi skończy się leczeniem Rogowskiej

"M jak miłość" odcinek 1811 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1811 odcinku "M jak miłość" Zduńscy będą szykowali się do operacji Krysi. Filarska znów trafi do szpitala, ale tym razem nie tylko na badania. Matka Kingi ma przejść operację kręgosłupa, która zaważy na jej zdrowiu. Przypomnijmy, że już w poprzednim sezonie "M jak miłość" przed wakacjami zaczął się temat problemów zdrowotnych kobiety. Krysia długo ukrywała przerażający ból w plecach, ale dłużej nie mogła udawać, że wszystko jest w porządku. Po jednej z wizyt u profesora, musiała wyjawić córce i zięciowi prawdę. Okazało się więc, że seniorkę czeka operacja kręgosłupa, by nie znalazła się na wózku... Wszyscy bliscy z niepokojem i strachem oczekują finału zabiegu.

Krysia w szpitalu, a Maria wesprze Kingę

To Marysia w 1811 odcinku "M jak miłość" złoży Kindze ważną deklarację. Rogowska oznajmi Zduńskiej, że wesprze ją podczas pobytu Krysi w szpitalu. Na pewno pomoże w opiece nad dziećmi oraz ogarnianiem domu. Piotrek (Marcin Mroczek) z Kingą mają przecież swoje zajęcia, pracę i obowiązki. Marysia powie dzieciom, że mogą na nią liczyć. Tym bardziej, że na operacji Krysi bynajmniej się nie skończy. Po tak poważnym zabiegu czeka ją rehabilitacja. Po operacji będzie musiał minąć jakiś czas, by doszła do siebie i odzyskała siły.

Operacja Krysi w nowym sezonie "M jak miłość"

Już niebawem w "M jak miłość" widzowie przekonają się, jak skuteczna będzie operacja Krysi. Kobieta wiele przeszła, straciła Wojtka i musiała pójść na terapię, by znów normalnie funkcjonować. Wtedy także pomagała jej Marysia. Rogowska nie zostawi Zduńskich bez wsparcia. Wspomoże ich podczas rekonwalescencji przyjaciółki.