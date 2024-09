M jak miłość, odcinek 1810: Ostra kłótnia Jagody i Tadeusza w środku nocy! Obróci wszystko przeciwko niemu - ZDJĘCIA

M jak miłość odcinek 1811: Magda tylko Kindze wyzna uczucia do Dimy. Zdradzi Zduńskiej, co ją łączy z ojcem Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1810 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1810 odcinku "M jak miłość" Jagoda nieoczekiwanie obudzi się w środku nocy z nieodpartą potrzebą przekąski. Nie wiedząc jeszcze, że jej organizm zacznie reagować na wczesną ciążę, uda się do kuchni w poszukiwaniu jedzenia. To będzie jej pierwsze doświadczenie związane z zachciankami, ale zamiast cieszyć się spokojnym momentem w samotności, stanie się świadkiem nieoczekiwanej konfrontacji z Tadeuszem. Zaniepokojony mąż, brakiem żony obok siebie, również ruszy do kuchni. Jagoda, zaskoczona jego pojawieniem się, ukryje się, próbując uniknąć konfrontacji.

Kiedy Tadeusz wkroczy do kuchni, nic nieświadomy, otworzy lodówkę, by samemu zaspokoić nocny głód. Wtedy właśnie usłyszy zaskoczony głos Jagody. W 1810 odcinku "M jak miłość" padną słowa, które rozpoczną burzliwą wymianę zdań:

- A co ty tutaj robisz? - A szukam Cię! - Tam? - Obudziłem się, a ciebie nie było. Co ty tu robisz? - Przyszłam podładować telefon. - O tej porze? A z kim ty teraz chcesz rozmawiać? - Ty o wszystkim musisz wiedzieć? Poza tym to nie jest ani czas ani miejsce na takie rozmowy. Chcesz sobie podjadać po nocy, to sobie podjadaj, ja idę spać. - Co?

Podejrzenia Tadeusza i gęsta atmosfera

Jagoda w 1810 odcinku "M jak miłość" sprytnie wykorzysta sytuację, by zrzucić winę na Tadeusza. To on, według jej narracji, będzie tym, który podjada po nocy, mimo że to ona buszowała po lodówce. Mimo śmiesznego zdarzenia, Tadeusz w pewnym momencie zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak - czyżby Jagoda ukrywała przed nim romans?

Choć widzowie wiedzą, że prawda jest zupełnie inna, napięcie między małżonkami będzie rosło. Czy Tadeusz da się wciągnąć w tę grę? Czy zacznie podejrzewać, że jego żona ma przed nim sekret? W 1810 odcinku "M jak miłość" ich relacja stanie na ostrzu noża, a niewinna nocna kłótnia może mieć poważne konsekwencje...

"M jak miłość". Małżeństwo Jagody i Tadka przejdzie kryzys?

W 1810 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami dynamicznej sceny pełnej emocji i niewypowiedzianych pretensji. Jagoda, zamiast wyznać prawdę o swoich nietypowych zachciankach, sprytnie obróci sytuację tak, by jej mąż poczuł się winny. To właśnie ona, choć sama wybrała się do kuchni, wyjdzie z tej sytuacji bez szwanku, podczas gdy Tadeusz zacznie myśleć, że coś jest na rzeczy. Jak zakończy się ta dziwna sytuacja? Przekonamy się już niebawem!