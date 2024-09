M jak miłość, odcinek 1809: Martyna odkryje tożsamość Marcina?! Wystarczy jeden szczegół, by poznała imię i nazwisko nieznajomego z lasu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1809, pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna wreszcie pozna tożsamość tajemniczego gościa z lasu w 1809 odcinku "M jak miłość"?! Po wypadku Marcina, kiedy to pijana lekarka wpadnie na niego samochodem i zabierze do swojego domu na odludziu, minie miesiąc czasu. Widzowie zobaczą borykanie się Chodakowskiego z amnezją oraz nowe życie w domu Wysockiej z dala od cywilizacji. W leśniczówce kobiety nie będzie zasięgu, telewizji, radia czy dostępu do sieci. Pewnego dnia Martyna zapowie wyjazd do pobliskiej wsi na zakupy. Spyta się współlokatora o to, czy coś mu przywieźć. Chodakowski będzie cichy i zamknięty w sobie.

Wizyta Martyny w sklepie mogłaby być przełomem w śledztwie

Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" faktycznie zawita do spożywczego, głównie by nabrać kolejnych butelek z alkoholem. Przy Chodakowskim nawet nie ma zamiaru się ukrywać i nie przestanie polewać sobie w ciągu dnia. Detektyw taktowanie nie skomentuje poczynań lekarki.

Kiedy Wysocka zapakuje alkohol do siatki, nie zauważy stojącego za nią podajnika na gazety. Ekspedientka dość oceniająco spojrzy się na lekarkę, ale nie przewidzi przecież, że to właśnie w jej domu przebywa poszukiwany Marcin.

Wciąż nieznany jest los zaginionego Marcina Chodakowskiego - będzie krzyczał nagłówek w gazecie.

Martyna dostanie imię i nazwisko Marcina "na tacy" w 1809 odcinku "M jak miłość"

Gdyby tylko Wysocka spojrzała się w stronę stojaka z gazetami, prawdopodobnie od razu rozpoznałaby twarz detektywa. Niestety tak się nie stanie, a lekarka wyjdzie ze sklepu, nie zauważając nagłówka krzyczącego o poszukiwaniach Marcina. Wysocka wróci do leśniczówki z nowym zapasem alkoholu i bez wiedzy o prawdziwym imieniu Marcina. Lekarka nazwie Chodakowskiego "Jankiem", bo to pierwsze, co przyjdzie jej do głowy.