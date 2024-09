M jak miłość, odcinek 1809: Iza wpędzi Kamę w koszmarne kłopoty! Wystarczy jeden telefon - ZDJĘCIA

M jak miłość. To ona zastąpiła Adrianę Kalską u boku Mikołaja Roznerskiego! Kim jest Magdalena Turczeniewicz, która dołączyła do obsady i czołówki?

"M jak miłość" odcinek 1809, pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1809 odcinku "M jak miłość" Iza wpędzi Kamę w poważne kłopoty. Była żona Marcina wyjedzie z Polski i weźmie ze sobą Maję (Laura Jankowska) i Szymka (Staś Szczypiński). Zostaną u rodziny Radka (Philippe Tłokiński) w Holandii, a najmłodszym powiedzą, że tata nie odzywa się z powodu ważnej misji zawodowej. Nikt nie poinformuje pociech o tym, że detektyw zaginął...

Kama z Izą mają za sobą ostre zgrzyty, a niegdyś zazdrość aż z nich kipiała. To jednak minęło, a Iza zrozumiała, że Kama dba o Maję i Szymka i nie jest taką osobą, za którą początkowo ją wzięła. Może nie można mówić o przyjaźni, ale stosunki kobiet są poprawne. Tym bardziej Kama spełni prośbę byłej żony Marcina, która poprosi ją o pewną przysługę.

Iza i Kama w przyjacielskich relacjach w 1809 odcinku "M jak miłość"

- (...) Miałam do ciebie napisać, ale zostałam chwilę bez dzieci, więc postanowiłam, że zadzwonię... Kama, miałabym do ciebie prośbę... W mieszkaniu Marcina zostały wiosenne ubrania dzieciaków, czy mogłabyś je spakować? - zapyta Iza w 1809 odcinku "M jak miłość".

- Tak, jasne nie ma sprawy. A jak się mają dzieci? Wszystko w porządku? - zainteresuje się Kama.

- Tak, to był dobry pomysł, żeby przyjechać z nimi razem do Holandii do rodziny Radka. Na razie są podekscytowane tym nowym miejscem, nie zadają zbyt wiele pytań - wytłumaczy była żona Marcina.

Iza wpakuje Kamę w kłopoty w 1809 odcinku "M jak miłość"

Kama faktycznie uda się do mieszkania Marcina, zresztą nie sama, bo będzie jej towarzyszył stryj Erwin (Andrzej Dopierała). Na miejscu wpadną w kłopoty, a poturbowana przez los Kama poczuje się jeszcze gorzej. Wszystko za sprawą Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska), którą zastaną w mieszkaniu detektywa.

- Co ty tu robisz? - ostro zapyta Aleksandra, wściekła na widok Kamy w mieszkaniu syna.

- Dzień dobry, Iza prosiła żebym spakowała wiosenne ubrania Szymka i Mai - grzecznie odpowie kobieta.

- Nie wiem po co ona cię w to angażuje. Powinna była zadzwonić do mnie - wścieknie się Chodakowska i da do zrozumienia, że nie chce widoku Kamy. Nawet nie będzie udawała, że nie nie obarcza dziewczyny winą za zniknięcie syna.

Iza w 1809 odcinku "M jak miłość" nieświadomie ściągnie na Kamę kłopoty. Nie może przewidzieć, że ukochana Chodakowskiego wpadnie na Aleksandrę. Zapewne nie zadzwoni do byłej teściowej po pomoc, bo nie będzie chciała jej martwić. Prośba do Kamy okaże się dla niej niemiłą niespodzianką.