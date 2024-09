M jak miłość, odcinek 1809: Iza po zaginięciu Marcina zostanie z dziećmi w Holandii na dłużej! Tak oszuka Szymka, by nie zadawał pytań o ojca - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość odcinek 1811: Magda tylko Kindze wyzna uczucia do Dimy. Zdradzi Zduńskiej, co ją łączy z ojcem Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1809, pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 1809 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu nadal się nie odnajdzie. Co gorsze, po miesiącu poszukiwań ani policja, ani Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) oraz Olek, nie będą nawet o krok od odkrycia prawdy co się z nim stało! Nikt nie będzie go na pewno szukał w Kampinosie, w domu mieszkającej na odludziu lekarki Martyny Wysockiej (Magdalena Turczeniewicz), która przygarnie nieznajomego z lasu i nada mu nowe imię - Janek. Nikt też nie będzie podejrzewał, że Marcin nie daje znaku życia, bo stracił pamięć wskutek wypadku.

Nowe życie Izy i dzieci w Holandii w 1809 odcinku "M jak miłość"

Z dala od tego będą Iza i dzieci, którzy w 1809 odcinku "M jak miłość" zaczną urządzać się w Holandii u rodziny Radka (Philippe Tłokiński). Podczas telefonicznej rozmowy Izy z Kamą (Michalina Sosna) okaże się, że właśnie tam była żona Marcina wywiozła dzieci, gdy Chodakowski tuż przed porwaniem przez gangstera Roberta prosił swoją eks, by zadbała o bezpieczeństwo Szymka i Mai. Tym samym wyjdzie na jaw, że Iza spełniła ostatnią prośbę Marcina, wyjechała bez pożegnania dzieci z tatą.

Iza zwróci się do Kamy ze szczególną prośbą w 1809 odcinku "M jak miłość"

Iza w 1809 odcinku "M jak miłość" uprzedzi Kamę, że ona i dzieci nie wrócą do Polski co najmniej przez 3 miesiące, aż do wakacji. Dlatego będzie potrzebowała innych ubrań dla Szymka i Mai.

- Miałam do ciebie napisać, ale zostałam chwilę bez dzieci, więc postanowiłam, że zadzwonię... Kama, miałabym do ciebie prośbę... W mieszkaniu Marcina zostały wiosenne ubrania dzieciaków, czy mogłabyś je spakować? - Tak, jasne nie ma sprawy. A jak się mają dzieci? Wszystko w porządku? - Tak, to był dobry pomysł, żeby przyjechać z nimi razem do Holandii do rodziny Radka. Na razie są podekscytowane tym nowym miejscem, nie zadają zbyt wiele pytań - wyjaśni Iza, która w 1809 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała wracać do kraju.

Szymek i Maja nie dowiedzą się, że Marcin zaginął

W tym momencie w 1809 odcinku "M jak miłość" dobro dzieci Izy i Marcina będzie najważniejsze. Nie dość, że z dala od kraju nie będą narażone na to, że gangster Robert i jego ludzie ich skrzywdzą, to jeszcze Szymek i Maja nie poznają prawdy o zaginięciu Chodakowskiego. - No tak, wiem... Szymek nadal myśli, że tata prowadzi jakieś tajne śledztwo...