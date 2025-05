M jak miłość. Nieznana przeszłość Mariusza. Na długo zanim został kochankiem Kasi, pojawił się już w klinice. Tak wyglądał- ZDJĘCIA

M jak miłość. To on będzie bronił podłego Święcickiego. Budzyński i Werner mają z nim jakieś szanse? - ZDJĘCIA, WIDEO

Co Mariusz ukrywa przed Kasią? Nowy sezon "M jak miłość" odsłoni prawdę?

Nachodzący sezon "M jak miłość" jesienią zapewne odsłoni prawdę o Mariuszu Sanockim, bogatym architekcie, który w liceum był pierwszą miłością Kasi, a kiedy po latach znów wkroczył do jej życia, dość szybko na nowo ją w sobie rozkochał. Nie dość, że Mariusz zniszczył małżeństwo Kasi i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), to jeszcze sprawił, że dla niego lekarka popełniła przestępstwo, sfałszowała wyniki badań DNA, żeby kochanek uwierzył, że to on jest ojcem jej dziecka. I potrzebował na to niewiele czasu!

Od momentu pojawienia się Mariusza w "M jak miłość" jako pacjenta po wypadku w klinice ortopedii w 1837 odcinku, do zdrady Kasi minęły zaledwie trzy miesiące! Mateusz Mosiewicz do obsady serialu dołączył w grudniu 2024 roku i początkowo nikt nawet nie podejrzewał, że jego bohater wywoła takie zamieszanie, że przez niego miłość Kasi i Jakuba tak szybko się skończy.

Mariusz z "M jak miłość" był kiedyś kimś innym! Podwójna rola Mateusza Mosiewicza w serialu

Udało nam się ustalić, że 39-letni aktor, który w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach nadal będzie odgrywał ważną rolę w wątku Kasi i Jakuba, bo przecież został uznany za ojca dziecko. A jeszcze pięć lat Mosiewicz występował w serialu jako ktoś zupełnie inne.

Zapewne niewielu widzów "M jak miłość" pamięta jedną krótką scenę z udziałem Mateusza Mosiewicz w windzie klinki, gdzie pracuje Kasia. Dokładnie w 1525 odcinku, który został wyemitowany 15.09.2020 r. w TVP2, ekranowy Mariusz wcielił się w postać lekarza, bez imienia i nazwiska. Jechał wtedy winą z Olewiczem (Tomasz Dedek), dawnym współpracownikiem Jakuba i Marcina (Mikołaj Roznerski) z agencji detektywistycznej.

Podwójna rola Mateusza Mosiewicza w "M jak miłość" pewnie przeszłaby bez większego echa, gdyby było wiadomo coś więcej o kochanku Kasi. Póki co architekt jest dość skryty, nie przyznał się Kasi, co dokładnie robił za granicą, po tym jak po maturze zostawił ją i wyjechał z Polski. Nic nie wiadomo też o rodzinie Mariusza, o rodzicach, bliskich członkach rodziny, a także byłych kobietach.

Dopiero kolejne odcinki "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej przybliżą nam Mariusza, odsłonią tajemnicę z jego przeszłości.

