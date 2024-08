M jak miłość. Natalka jako pierwsza dowie się o chorobie Doroty! Wyda ją przed Bartkiem? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Dorota wciąż będzie ukrywać chorobę przed Bartkiem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W 1810 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Dorota wróci z kliniki onkologicznej w Wiedniu, do czego oczywiście nie przyzna się Bartkowi. Kawecka okłamie ukochanego, że wyjechała w interesach, gdyż wciąż nie będzie chciała przyznać mu się do swojej choroby. Choć w 1810 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie ku temu bardzo bliska, gdy niespodziewanie zmieni ich plany i poprosi Lisieckiego, aby jednak się do niej jeszcze nie przeprowadzał. Ale oczywiście, Bartek nie będzie chciał o tym słyszeć i obali przy tym każdy z jej dotychczasowych argumentów. I wtedy Dorota już będzie chciała mu powiedzieć, ale jednak w ostatniej chwili się powstrzyma. Ale długo nie ukryje tego w sekrecie!

Natalka podsłucha rozmowę Doroty o chorobie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach o jej chorobie zupełnym przypadkiem dowie się Natalka! Mostowiakowa podsłucha fragment rozmowy telefonicznej Kaweckiej, z której jasno będzie wynikało, że kochanka Bartka cierpi na raka! Wówczas bratowa Lisieckiego dozna szoku, zupełnie tak samo jak sama zainteresowana, gdy zda sobie sprawę, że jej tajemnica właśnie wyszła na jaw. A na domiar złego odkryła ją jej największa rywalka w walce o serce ogrodnika!

- Nie, nie będę teraz miała żadnej chemii - zaprzeczy stanowczo Dorota.

W tym momencie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Dorota i Natalka wymienią się wymownymi spojrzeniami. Czy Kawecka poprosi ją, aby zachowała dla siebie, to co przed chwilą usłyszała tak samo jak wcześniej Kamę (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski)? A może okłamie rywalkę, że Bartek o wszystkim wie, aby w ten sposób się jej poznać?

Bartek odkryje siniaki Doroty w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach i sam odkryje, że ukochana ma raka?

Jeszcze nie wiadomo, jak dokładnie zachowają się Natalka z Dorotą w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, ale pewnym jest, że na właściwy trop natrafi sam Bartek! A to dlatego, że zauważy na ręku ukochanej siniaki, które będą wskazywały na ślady po ukłuciu. Oczywiście, Kawecka nie będzie chciała ciągnąć tego tematu i szybko zabierze rękę, ale to i tak wystarczy Lisieckiemu do tego, aby w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej domyślić się, że coś jest nie tak! Czy Bartek sam dojdzie do tego, że Dorota jest chora na raka? A może ktoś mu w tym pomoże? Tego dowiemy się już niebawem!

- Ej, co to jest? - spyta Bartek, ale Dorota się wymiga - Ej!