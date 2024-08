M jak miłość. Dorota i Bartek ogłosili radosne wieści. Długo czekali na ten dzień - ZDJĘCIA

M jak miłość. Przyjaźń Kamy i Anety rozkwitnie. Ilona Janyst zdradziła, co myśli o Michalinie Sośnie prywatnie

Dorota i Bartek rozstaną się na początku "M jak miłość" w nowym sezonie? Po powrocie Kaweckiej z leczenia w Austrii do Grabiny, Lisiecki usłyszy z ust ukochanej, których nie będzie się spodziewał. Oczywiście nie domyśli się, że motywem działania Doroty jest śmiertelna choroba nowotworowa. Kiedy milionerka zapowie mu, że jednak nie chce, by razem zamieszkali, żeby przeprowadził się do jej willi, serce Bartka rozpadnie się na kawałki.

- Wszystkie plany i marzenia Doroty przekreśli fatalna diagnoza. Czy miłość zwycięży śmierć? - usłyszeli widzowie w zwiastunie nowego sezonu "M jak miłość", gdzie widać sceny z kolejnych odcinków, które będą emitowane we wrześniu. A w nich załamaną Dorotę, która zapyta lekarza, ile czasu jej jeszcze zostało. Nie pogodzi się z tym, że wkrótce umrze. Dlatego nie będzie chciała, by Bartek patrzył na jej walkę z chorobą.

Bartek nie pozwoli na to, by Dorota go odrzuciła!

Ostatecznie rozstania uwielbianej pary w "M jak miłość" po wakacjach nie będzie. Bartek w jednym z nowych odcinków nie przyjmie do wiadomości, że ukochana chce się go pozbyć. - Dokąd idziesz? - zapyta Dorota. - Po swoje rzeczy! Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz! - uprzedzi ukochaną i zostanie z Dorotą, by wspierać ją w walce z rakiem. Bo prawda o chorobie wyjdzie wreszcie na jaw. Ale dopiero później, w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

Cudowna nowina od Doroty i Bartka przed startem nowego sezonu "M jak miłość"

Do premiery "M jak miłość" po wakacjach zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz ekranowi Dorota i Bartek na profilu Iwony Rejzner na Instagramie ogłosili radosne wieści. - Już niedługo się widzimy! ❤️ @mjakmilosc.official #mjm #serial #aktorzy #mjakmilosc #comingbacksoon Czekacie na nas? :)" - napisała aktorka do fanów.

Na reakcję internautów w komentarzach pod postem Doroty z "M jak miłość" nie trzeba było długo czekać. Wszyscy już odliczają dni, kiedy wątek Doroty i Bartka powróci, bo zaliczają się do najpiękniejszych par w serialu.

M jak miłość po wakacjach ZWIASTUN. Dorota umrze na raka? Zaginięcie Marcina i rozpacz Kamy po straci ukochanego