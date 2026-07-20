M jak miłość. Nagły zwrot w relacji Jakuba z Mariuszem? Zaprzyjaźni się z mężem byłej żony?

Jakub i Mariusz nigdy nie mieli łatwej relacji w "M jak miłość"

Jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić, że Jakub i Mariusz mogliby stanąć obok siebie z uśmiechem na twarzy. Ich relacja od początku była daleka od przyjacielskiej, a wszystko za sprawą Kasi (Paulina Lasota). Sanocki jest przecież mężem kobiety, z którą Karski stworzył rodzinę. Detektyw kochał lekarkę, chciał mieć z nią dzieci, ale ona zdradziła go właśnie z architektem.

Jakub od długiego czasu nie wie również, że prawda dotycząca ojcostwa małej Zosi wygląda zupełnie inaczej, niż przedstawiała ją Kasia. Sanocki także pozostaje nieświadomy wielu sekretów żony, w tym tego, że dziewczynka jest biologiczną córką Karskiego. Wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach "M jak miłość" te tajemnice nadal będą miały ogromne znaczenie i prawdopodobnie wyjdą na jaw z wielkim hukiem.

Wspólne zdjęcie Jakuba i Mariusza zaskoczyło widzów

Tym większe zdziwienie wywołały zdjęcia z planu nowego sezonu. Mateusz Mosiewicz zapozował w mediach społecznościowych razem z Krzysztofem Kwiatkowskim i Magdaleną Turczeniewicz wyglądając na bardzo zgraną ekipę. Serialowi Jakub i Mariusz nie wyglądają tam jak dwaj mężczyźni, których łączy skomplikowana przeszłość.

Fani od razu zaczęli zastanawiać się, czy za kulisowym uśmiechem kryje się również zmiana w relacji bohaterów. Jeden z komentarzy szczególnie zwrócił uwagę.

– To panowie się lubią?😉 – zapytał widz.

Mateusz Mosiewicz postanowił odpowiedzieć z humorem:

– Święta razem spędzamy. Na wakacje jeździmy. 😉

Oczywiście komentarz aktora należy traktować jako żart, ale pokazuje on, że twórcy zdjęć z planu chętnie bawią się skojarzeniami widzów.

Czy Mariusz i Jakub będą potrafili się porozumieć w "M jak miłość" po wakacjach

W nowych odcinkach "M jak miłość" sytuacja między panami może jednak stać się dużo bardziej skomplikowana. Jeśli prawda o kłamstwach Kasi wyjdzie na jaw, zarówno Jakub, jak i Mariusz będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami jej decyzji. Połączy ich nie tylko przeszłość z jedną kobietą, ale także wspólne doświadczenia związane z rodziną i dzieckiem. Niewykluczone więc, że zamiast kolejnego konfliktu pojawi się próba znalezienia wspólnego języka. Czy aby na pewno?

Nie bez znaczenia pozostaje także Martyna, która wciąż będzie ważną osobą w życiu Karskiego. Zdjęcia z planu sugerują, że losy tej trójki będą się przeplatać, a spotkanie Jakuba i Mariusza nie jest przypadkowe.