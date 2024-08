M jak miłość. Kasia i Jakub na kolacji u Anety i Olka w cieniu tragedii, jaka spadnie na szczęśliwe pary - ZDJĘCIA

Nowy sezon "M jak miłość" od poniedziałku, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Wielki powrót super bohaterów na plan "M jak miłość", gdzie nagrywane są premierowe odcinki kolejnego 25 sezonu. Taką wspaniałą wiadomość przekazali Paulina Lasota i Krzysztof Kwiatkowski, których wątek rozwinie się jesienią. Mimo że Kasia i Jakub nie pojawią się w nowej czołówce "M jak miłość", która będzie emitowana już od września, to losy Karskich będą się ciągle przeplatały z wątkiem Chodakowskich. Momentami wysuną się na pierwszy plan, gdy dojdzie do wydarzeń, które zaważą na przyszłości lekarki i detektywa. Chodzi oczywiście o ucieczkę siostry Kasi, skazanej na więzienie Justyny (Magdalena Wieczorek) z córką Krysią i chłopakiem Krzyśkiem (Adrian Brząkała).

Dramatyczne przeżycia Kasi i Jakuba w "M jak miłość" po wakacjach

Blady strach padnie na Kasię już na początku nowego sezonu "M jak miłość", gdy w 1809 odcinku (emisja w poniedziałek, 9.09.2024, w TVP2) Jakuba całkowicie pochłonie śledztwo w sprawie zaginionego Marcina (Mikołaj Roznerski). Karski nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć przyjaciela, a Kasia zacznie się bać, że Kuba za bardzo się naraża, że spotka go to samo, co Marcina. Przecież będzie miał do czynienia z bezwzględnymi gangsterami z mafii!

Kulisy wizyty Kasi i Jakuba w mieszkaniu Anety i Olka w "M jak miłość"

Ale w nowych odcinkach "M jak miłość" nie samymi nieszczęściami będą żyli Kasia i Jakub. Dowodem na to są najnowsze zdjęcia z planu serialu, które odsłoniły kulisy kolacji Karskich w mieszkaniu Chodakowskich. To pierwszy raz, kiedy Aneta i Olek zaproszą do siebie przyjaciół. Wreszcie nadejdzie chwila, gdy obie pary będą miał okazję odetchnąć trochę od problemów, spotkać się i cieszyć się swoim towarzystwem.

Na ujęciach z "M jak miłość" widać wyraźnie, że przyjaźń Kasi i Anety rozwinie się jeszcze bardziej. Lekarki z kliniki Olka będą dla siebie wsparciem w trudnych chwilach.