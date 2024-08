M jak miłość. Iza nie zasłużyła na taki los! "To przegięcie, co zrobili z postacią Adriany Kalskiej"

M jak miłość. Przyjaźń Kamy i Anety rozkwitnie. Ilona Janyst zdradziła, co myśli o Michalinie Sośnie prywatnie

Co będzie z Izą w nowym sezonie "M jak miłość"?

Iza została wyrzucona z czołówki "M jak miłość" w nowym sezonie, więc w kolejnych odcinkach od 9.09.2024 będzie jej coraz mniej w serialu? Zanosiło się na to od dawna, skoro Iza po ślubie z Radkiem układa sobie życia tak, że widzowie w zasadzie nie wiedzą, co się u niej dzieje.

Ostatnie odcinki minionego sezonu "M jak miłość" sugerowały, że między Izą i Radkiem jest coraz gorzej. Zostawiła męża w Krakowie, gdy doszło do wypadku Mai (Laura Jankowska), a potem między małżonkami zaczęło się psuć coraz bardziej. Ciągłe kłótnie i łzy Izy nie umknęły nawet uwadze Szymkowi (Staś Szczypiński), który zauważył jak mama cierpi przez nowego męża. Zapytał nawet Marcina o ich rozwód. Już przed finałem "M jak miłość" stało się jasne, że Radek stawia karierę na pierwszym miejscu, a Iza i jej dzieci wcale się dla niego nie liczą.

Czy małżeństwo Izy i Radka przetrwa w "M jak miłość" po wakacjach?

W 1809 odcinku "M jak miłość" po wakacjach okaże się, że Iza jest z Szymkiem i Mają w Holandii u rodziny Radka, ale on sam przyjedzie do Warszawy. Tam znajdzie schronienie przed mafią po zaginięciu Marcina. Nie wiadomo czy kryzys w ich małżeństwie uda się zażegnać.

Jedno jest pewne, Iza przestanie być jedną z głównych bohaterek "M jak miłość". Co nie do końca podoba się widzom, zwłaszcza fanom Adriany Kalskiej. Na pytanie produkcji serialu na Instagramie "M jak miłość" o dalsze losy bohaterów, wielu odniosło się do tego, co powinno stać się z Izą.

"Jak myślicie, co przyniesie nowy sezon M jak miłość? Co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach? - zapytali twórcy "M jak miłość" i natychmiast pojawiły się prośby i sugestie, by Iza częściej pojawiała się w serialu.

Iza nie powinna być tak traktowana w "M jak miłość"

"Więcej postaci Izy, to co zrobiliście z jej postacią na przestrzeni ostatnich sezonów to duże przegięcie! Proszę o rozbudowanie jej postaci z innymi bohaterami i napisanie fajnych historii i perypetii ❤️" - napisała jedna z obserwujących profil "M jak miłość" na Instagramie.

"Bardzo trafne słowa!! To jak potraktowali postać Izy aby wszyscy zachwycali się Kamą - karygodne!! Urabianie ciemnej masy , że kochanka ojca będzie lepsza niż Mama 😉 Odpuściłam w pewnym momencie oglądanie bo serial bardziej wkurzał niż sprawiał przyjemność . Proszę o pozytywny wątek z Iza i mniej Kamy 👍🏻"

"Ja również popieram te słowa👏👏 i proszę o zdecydowanie więcej wątków Izy"

"To co zaczęli scenarzyści wymyślać aż nie da się czasem tego oglądać 😢 miejmy nadzieję, że nowy sezon przyjdzie z czymś nowym do nas a przede wszystkim zobaczymy Ade (postać Izy) z fajnym wątkiem i ciekawymi historiami ❤️"