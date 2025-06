M jak miłość. Córka Natalki odczepi się od Bartka. To Adam będzie kolejnym ojcem Hani? - ZDJĘCIA

Tak Hania w "M jak miłość" chciała połączyć Natalkę i Bartka

Hania Mostowiak w ostatnim sezonie "M jak miłość" wymarzyła sobie, że Natalka i Bartek będą razem. Chciała połączyć mamę z ulubionym wujkiem już po tym jak Dorota (Iwona Rejzner) uciekła od męża w dniu ich ślubu. To właśnie przez 10-latkę Dorota po powrocie do Grabiny uwierzyła w plotki, że Bartek jest z Natalią i wkrótce wezmą ślub, bo pogodził się z jej śmiercią.

Na tym nie koniec, bo to od Hani Bartek dowiedział się, że samotna przyjaciółka jest w nim zakochana, że to co ich łączy, dla niej znaczy znacznie więcej.

Nic dziwnego, że tuż przed finałem sezonu "M jak miłość", kiedy Dorota na dobre wróciła do Polski z leczenia w klinice w Bostonie i zastała Natalkę w łóżku Bartka, usnęła się, by byli razem. Na szczęście miłość Doroty i Bartka zwyciężyła. Ale zanim już razem wrócili do Grabiny, żona zapytała jeszcze Lisieckiego o Natalię, podejrzewając, że wchodzi w coś, co dla niego stało się ważne.

Właśnie wtedy w 1870 odcinku "M jak miłość" Bartek potwierdził, że Natalka i Hania do niego lgną, tak jak on do nich i zawsze będą rodziną. Lecz z jego strony to zupełnie inny rodzaj miłości!

A kiedy Natalka przez zakończeniem "M jak miłość" usłyszała od Bartka, że on i Dorota znów są razem, że jego żona żyje, kompletnie się załamana. Uprzedził też przyjaciółkę, że przez jakiś czas skupi się na ukochanej. To oznacza, że musi odsunąć od siebie Natalkę i Hanię.

Czy Natalka i Adam Karski będą razem w "M jak miłość" i stworzą rodzinę dla Hani?

Miejsce Bartka w życiu Natalki i jej córki już w 1870 odcinku "M jak miłość" zajął Adam Karski. Młody komendant policji z Lipnicy od pierwszego spotkania był zauroczony Natalią. Poznali się na zlocie wychowanków domu dziecka w Józefowie. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że będą razem pracować na posterunku policji.

Następnego odcinki "M jak miłość" po wakacjach rozwiną wątek znajomości Natalki i Adama, którzy będą się spotykać także poza komisariatem. Co więcej, Karski udowodni samotnej policjantce, że może na niego liczyć w każdej sytuacji. Tak zdobędzie też sympatię Hani, która przestanie się już tak narzucać Bartkowi. 10-latka zrozumie, że wujek ma swoje życie z Dorotą i nie powinna się za bardzo do niego mieszać.

Ostatnio na planie "M jak miłość" Hania i Adam Karski kręcili wspólne sceny, a Patryk Szwichtenberg na swoim profilu na Instagramie podzielił się też ujęciami sprzed leśniczówki Natalki, gdzie jego bohater będzie częstym gościem.

Hania Mostowiak z "M jak miłość" nie zna prawdziwego ojca!

Zapewne nie wszyscy wiedzą, kto w "M jak miłość" jest ojcem Hani. Wychował ją były mąż Natalki, Franek Zarzycki (Piotr Nerlewski), który był kiedyś leśniczym w Grabinie. Ale biologicznym ojcem córki Natalki jest jej dawny chłopak, Darek Maj (Marcel Sabat), który zostawił ją jeszcze, kiedy była w ciąży. 10-latka nigdy nie poznała prawdziwego ojca. Z ojczymem Frankiem też nie utrzymuje kontaktów.