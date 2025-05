M jak miłość, odcinek 1870: Bartek powie Natalce o powrocie Doroty! Zerwie kontakt z nią i Hanią - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1870: Adam Karski przejmie rolę Bartka. Teraz to on wkupi się w łaski Hani? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek wrócą wspólnie do domu w Grabinie po długo wyczekiwanym spotkaniu się i swojej namiętnej pierwszej nocy w Warszawie! Szczęśliwy Lisiecki przeniesie swoją żonę przez próg i będzie nią tak zabsorbowany, że w pierwszej chwili nie dostrzeże koszyka z karteczką, który zostawi mu przed wejściem Hania!

Ale w końcu w 1870 odcinku "M jak miłość" trafi on i w jego ręce. Mąż Kaweckiej przeczyta wiadomość, jaką zostawi mu córka Natalki i od razu skontaktuje się z jej matką, aby przekazać jej, że jednak nie będzie mógł spotkać się z jej dzieckiem! I to ani dziś ani w najbliższym czasie, czym już mocno ją zszokuje!

- Cześć Natka, właśnie znalazłem list i ciastka, dzięki. Ale musimy te rolki przełożyć... Na jakiś czas - zacznie Bartek.

- A no jasne, okej tylko... - wydusi z siebie zszokowana Natalka, ale nawet nie zdoła dokończyć, gdyż podekscytowany szwagier od razu wejdzie jej w słowo.

Zszokowana Natalka dowie się o powrocie Doroty w 1870 odcinku "M jak miłość"!

I dopiero w tym momencie w 1870 odcinku "M jak miłość" Natalka dozna prawdziwego szoku, gdy Bartek powie jej o powrocie Doroty! I choć w pierwszej chwili Mostowiakowa aż nie będzie mogła w to uwierzyć, to jednak będzie to prawdą, co Lisiecki da jej jasno do zrozumienia!

- Posłuchaj... chce ci to powiedzieć jako pierwszej... Dorota się znalazła, wróciła - powie jej szczęśliwy Lisiecki.

- Co?! Co ty mówisz? - dopyta zaskoczona Mostowiakowa.

- Wróciła. Żyje, jest zdrowa i jest tu ze mną. Nie do końca wierzę w to, co się stało, ale nie wiem to jakiś cud... Po prostu - wyjaśni Bartek.

I wówczas w 1870 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowa już kompletnie się załamie, gdyż zrozumie, że nie ma już u Bartka żadnych szans. Ale oczywiście nie da mu tego po sobie poznać i okłamie go, że też się cieszy. Jednak długo wcale tak nie będzie potrafiła, dlatego szybko się rozłączy, czym z kolei zszokuje Lisieckiego!

- To wspaniale... cieszę się bardzo... twoim szczęściem... Przepraszam cię, ale muszę kończyć, bo mamy odprawę. Trzymaj się, pa - skłamie Natalka.

Bartek kolejny raz złamie serce Natalce w 1870 odcinku "M jak miłość"!

W 1870 odcinku "M jak miłość" Natalka pozostawi Bartka w głębokiej konsternacji, a sama pogrąży się w smutku i rozpaczy po "stracie" ukochanego, co nie ujdzie uwadze Adama (Patryk Szwichtenberg)! I choć i jego Mostowiakowa spróbuje okłamać, to jednak Karski się na to nie nabierze tak jak nieświadomy niczego Lisiecki.

I mimo iż w 1870 odcinku "M jak miłość" nie będzie w stanie pomóc jej w sprawie złamanego serca, to jednak zaoferuje swoje wsparcie za jej ukochanego przy jej córce Hani, z czego policjantka chętnie skorzysta, a i dziewczynka przyjmie! Ale o nowej miłości raczej nie będzie mowy!