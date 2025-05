M jak miłość, odcinek 1870: Adam Karski przejmie rolę Bartka. Teraz to on wkupi się w łaski Hani? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Bartek odsunie się od Natalki i Hani. W ostatnim czasie poświęcał wiele uwagi dla córki przyjaciółki, która próbowała wyswatać mamę z wujkiem. To jednak niemożliwe, ponieważ Bartek kocha Dorotę. Po powrocie żony do Grabiny powie wprost, że nie ma czasu kontynuować umówione z Hanią plany. Odwoła wspólną lekcję jazdy na rolkach.

Bartek odwoła spotkanie z Hanią w 1870 odcinku "M jak miłość"

- Cześć, Natka, właśnie znalazłem list i ciastka - zacznie rozmowę telefoniczną Bartek. - Dzięki, ale musimy te rolki przełożyć na jakiś czas... - uzna spokojnie.

- A, jasne, ok, tylko...

- Słuchaj, chcę ci to powiedzieć jako pierwszej. Dorota się znalazła, wróciła.

- Co? Co ty mówisz?

- Wróciła. Żyje, jest zdrowa i jest tu ze mną. Nie do końca wierzę w to, co się stało. To jakiś cud - pochwali się Lisiecki, chociaż doskonale wie, że dla przyjaciółki to pewnego rodzaju cios.

- To wspaniale, cieszę się bardzo twoim szczęściem. Przepraszam cię bardzo, ale muszę kończyć. Mamy odprawę. Trzymaj się, pa - policjantka niemal natychmiast znajdzie sposób, by przerwać połączenie.

Adam Karski zastąpi Bartka w 1870 odcinku "M jak miłość"

Wstrząśniętej miny Natalki nie sposób będzie nie zauważyć. Adam Karski dowie się, że Mostowiaczka nie ma nikogo, kto mógłby potrenować córkę. Sam zgłosi się na ochotnika i tak oto w 1870 odcinku "M jak miłość" komendant pójdzie na spotkanie z córką pracownicy.

- A gdzie wujek? - zapyta od razu Hania, kiedy zobaczy Natalkę i Karskiego, ale bez Lisieckiego w pobliżu.

- Wujek Bartek niestety nie może dziś przyjechać, potem ci wszystko wytłumaczę, ale mam pewien pomysł.

- Twoja mama wynajęła mnie do roli trenera. Myślisz, że się nadam? Jak sądzisz? - zagai pogodnie komendant.

- Pewnie! - ucieszy się Hania i tak dojdzie do podmianki ról. Bartek raczej nie będzie miał tyle czasu dla dziewczynki co kiedyś.