M jak miłość

M jak miłość. Będzie się działo u Anity i Kamila! To zupełnie nie to, czego można się spodziewać- ZDJĘCIA

Na planie "M jak miłość" trwają właśnie nagrania nowych odcinków, w których Anita (Melania Grzesiewicz) i Kamil (Marcin Bosak) wysuną się na pierwszy plan. Co czeka tę parę w nadchodzącym sezonie serialu? Ostatnio zakochani musieli się zmierzyć z zagrożeniem ze strony gangstera, z którym zadarł Kami. Czy teraz spadnie na nich kolejne nieszczęście? Melania Grzesiewicz wyjawiła, że to, co się wydarzy u Anity i Kamila nie śniło się nikomu. Nawet oni się tego nie spodziewali. A może chodzi o ślub i dziecko? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA zza kulis "M jak miłość".