M jak miłość, odcinek 1868: Potworny strach Anity i Kamila po wypadku matki Poli. To dopiero początek nieszczęść? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Blady strach w 1868 odcinku "M jak miłość" padnie na Anitę (Melania Grzesiewicz) i Kamila (Marcin Bosak) na wieść o wypadku Weroniki (Ewelina Kudeń- Nowosielska). To nie będzie przypadek, że matka Poli (Hania Nowosielska) ulegnie tragicznemu wypadkowi, wjedzie w latarnię, by uniknąć zderzenia z innym samochodem... Weronika rozbije się samochodem Kamila i tylko cud sprawi, że w 1868 odcinku "M jak miłość" nie będzie wtedy jechała z Polą. Poważnie ranna trafi do szpitala, a Anita i Kamil zdadzą sobie sprawę, że to dopiero początek nieszczęść, że to Gryc był celem... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.