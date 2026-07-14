M jak miłość. Bartek nie straci kontaktu z Frankiem w nowym sezonie. Połączy go silna więź z adoptowanym synem - ZDJĘCIA

Trudna relacja Bartka z Frankiem w "M jak miłość"

Miniony sezon "M jak miłość" upłynął m.in. pod znakiem rozpaczy Franka i prób podejmowanych przez Dorotę, by zapewnić dziecku dom. Kawecka poznała chłopca w klinice, a potem ich kontakt nieco osłabł. Później kobieta postanowiła zawalczyć o ochronę i dobro chłopca, który wciąż miał problemy z rówieśnikami oraz jak się okazało, także z ojczymem tyranem. Franek faktycznie trafił do leśniczówki, gdzie zamieszkał z Dorotą i Bartkiem. Jednak gołym okiem dało się rozpoznać wycofanie, drażliwość i lekką niechęć chłopca. Dorota starała się zapewnić mu jak najlepsze warunki, ale Bartek nieco inaczej podchodził do relacji z chłopcem. To on jako pierwszy odkrył dziwne znaki, że Franek ma podejrzane kontakty i nie wiadomo, w co się wpakował. Lisiecki miał swoją rację, bo nastolatek faktycznie ukrywał szantaż ze strony ojczyma. To tyran zmuszał go do kradzieży i wynoszenia cennych przedmiotów z domu majętnych Lisieckich.

Franek pozostał w domu Lisieckich. Bartek nawiąże więź z chłopcem w nowym sezonie "M jak miłość"?

Ostatecznie sąd zadecydował, że Dorota z Bartkiem mogą prawnie zajmować się Frankiem, co uczyniło ich pełnoprawną rodziną. Na tym zależało Kaweckiej. Dużą zmianę zaliczył też Bartek, który swój niepokój i strach zamienił na opiekuńczość w stosunku do przyszywanego syna.

W podobnej atmosferze zapowiadają się sceny w kolejnym sezonie "M jak miłość", ponieważ Arkadiusz Smoleński pokazał na swoim Instagramie nagranie z planu i to wśród natury. Będą sceny zbiorowe, czyli prawdopodobnie sielankowe i rodzinne. Podobną scenerię z planu zdjęciowego pokazała także Dominika Suchecka, czyli serialowa Natalka. To oznacza, że szykuje się rodzinny czas wśród natury.

Co dalej z rodziną Bartka?

Czy Franek zostanie z Lisieckimi już na zawsze? Wiele wskazuje na to, że po decyzji sądu w finale minionego sezonu "M jak miłość" wszystko się ułożyło. Dorota, Bartek i Franek będą tworzyć szczęśliwą rodzinę.