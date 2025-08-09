M jak miłość. Aneta pogodzi się z Kasią i okaże jej wsparcie. Będzie przy niej do końca - ZDJĘCIA

Wrogość Anety wobec Kasi w serialu „M jak miłość”

W „M jak miłość” w poprzednim sezonie romans Kasi z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) zupełnie popsuł jej relacje z Anetą. A ich animozje zaczęły wpływać na codzienne obcowanie w szpitalu. Chodakowska pozwoliła sobie nawet na obmawianie Karskiej z personelem, nie zważając na to, czy ją słyszy, czy nie. Dlatego Kasia chciała zwolnić się z kliniki i poszukać innej pracy. Czas pokaże, że zmieni zdanie.

Gniew Anety na Kasię zelżeje w „M jak miłość”

W kolejnym sezonie „M jak miłość” Aneta z czasem zmieni swoje negatywne nastawienie wobec Kasi. Świadczą o tym zdjęcia z planu nowych odcinków, które zobaczymy po wakacjach. Chodakowska i Karska pozują na nich razem, uśmiechnięte. Kiedy Aneta oswoi się z ciążą przyjaciółki, coraz bardziej widoczną, przestanie być dla niej taka sroga, jak na początku jej romansu z Mariuszem. Zacznie jej nawet współczuć, bo przecież jej sytuacja po wyjściu na jaw oszustwa z badaniami genetycznymi będzie nie do pozazdroszczenia. Być może nawet pomoże Kasi przy dziecku jej i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), kiedy przyjdzie na świat.

Będzie rodzeństwo dla Boryska w nowym sezonie „M jak miłość”?

A co z macierzyńskimi planami Anety w „M jak miłość” po wakacjach? Zależy jej na powiększeniu rodziny – tu Kasia była dla niej niewątpliwie inspiracją. Olek (Maurycy Popiel) wcale nie pali się do tego, ale co ma do powiedzenia? Niewiele i dlatego nazywa żonę sierżantem. Borysek (Tymon Szkopek) może zacząć oswajać się z myślą o rodzeństwie...

