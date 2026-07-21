Gwiazdy M jak miłość razem w zupełnie innej produkcji! Nie będą już grali w hitowym serialu TVP? - ZDJĘCIA

Gwiazdy "M jak miłość" spotkały się na planie innego serialu

Mikołaj Krawczyk i Małgorzata Pieczyńska znów pojawili się razem przed kamerami, ale tym razem nie chodzi o kolejne sceny z "M jak miłość". Aktorzy spotkali się przy pracy nad serialem "Zaraz wracam", gdzie występują także inni znani artyści, w tym Małgorzata Socha. Zdjęcie zza kulis pokazuje trzy gwiazdy podczas pracy nad kontynuacją "Zaraz wracam". Dla widzów "M jak miłość" może być to ciekawe spotkanie, ponieważ Krawczyk i Pieczyńska są kojarzeni właśnie z popularnym serialem TVP.

Nie oznacza to jednak, że aktorzy żegnają się z "M jak miłość". Praca przy kilku produkcjach jednocześnie jest w świecie aktorskim czymś zupełnie naturalnym. Udział w nowych projektach nie musi mieć wpływu na dalsze losy ich bohaterów w Grabinie i Warszawie.

Mikołaj Krawczyk jako Aleksander Sowiński namiesza w "M jak miłość"

Mikołaj Krawczyk dołączył do obsady "M jak miłość" jako Aleksander Sowiński i od początku jego pojawienie się wywołało sporo kontrowersji. Jego bohater chce zniszczyć Olka (Maurycy Popiel), ale także jest związany z historią Kasi (Paulina Lasota), która ukrywa przed bliskimi ogromną tajemnicę dotyczącą ojcostwa swojej córki. Sowiński zna prawdę o tym, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), a nie Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Wiedza o kłamstwie Kasi daje mu przewagę i sprawia, że kobieta znajduje się pod coraz większą presją, co idealnie pokażą kolejne odcinki "M jak miłość" po wakacjach.

Co ciekawe, postać Krawczyka w "Zaraz wracam", czyli Janusz Filar, przedsiębiorca, także jest uwikłany w intrygi i związany z lokalnymi wydarzeniami w fikcyjnej miejscowości Polskie Pole.

Małgorzata Pieczyńska to Aleksandra Chodakowska, mama Marcina

Małgorzata Pieczyńska od wielu lat jest częścią "M jak miłość". Aktorka wciela się w Aleksandrę Chodakowską, mamę Marcina (Mikołaj Roznerski) i Olka, która należy do jednej z najważniejszych rodzin w serialu. Jej bohaterka wielokrotnie wspierała swoje dzieci w trudnych momentach. Aleksandra nadal pozostaje ważną częścią historii Chodakowskich, dlatego nic nie wskazuje na to, aby udział Małgorzaty Pieczyńskiej w innej produkcji oznaczał pożegnanie z "M jak miłość".

Pieczyńska w "Zaraz wracam" gra matkę Janusza Filara, w którego wciela się Krawczyk. Jednak w "M jak miłość" nie są spokrewnieni i nie grają scen razem.

Małgorzata Socha pracuje z gwiazdami "M jak miłość"

Na zdjęciu z planu "Zaraz wracam" pozuje również Małgorzata Socha. Aktorka nie jest związana z "M jak miłość", ale należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd serialowych. Spotkanie Krawczyka, Pieczyńskiej i Sochy jest efektem pracy przy produkcji, a nie zmian w obsadzie hitu TVP. Aktorzy często pojawiają się równolegle w różnych serialach, filmach i spektaklach, łącząc kilka zawodowych projektów.