Barwy szczęścia, odcinek 3089: Natalia załamana spotkaniem z synem Cezarego! Rawiczowa nie pozwoli jej na szczęście

W 3089. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina znowu będzie knuć

W Indiach Natalia zerwała z Cezarym i oddała mu pierścionek zaręczynowy. Ale szybko tego pożałowała, bo kiedy Rawicz zjawił się w Polsce, padł przed nią na kolana i ponownie się jej oświadczył, od razu go przyjęła. I nie tylko – dodatkowo uzyskał od niej przeprosiny za zerwanie… W rozmowie z matką (Adrianna Biedrzyńska) przyznała, że kocha Cezarego tak bardzo, że pomimo tego, iż ma on dziecko z inną, nadal chce za niego wyjść za mąż. Ale Józefina tak łatwo nie odpuści. Wnuczek dał jej wiatr w żagle – znowu ma powód do knucia. Będzie się starała doprowadzić do rozpadu związku syna ze Zwoleńską, pomimo iż Cezary zapowiedział, że jej powrót do intrygowania skończy się zerwaniem przez niego kontaktów z matką. Przede wszystkim Rawiczowa będzie naciskać na jego jak najczęstsze spotkania z dzieckiem.

W 3089. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa odwiedzi Marczaków z małym Czarkiem

W 3089. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina odwiedzi Marczaków z Czarkiem (Tadzio Łaczkowski), zniecierpliwiona brakiem zainteresowania Cezarego. Młody Rawicz akurat będzie w pracy. Małgorzata uprzedzi o odwiedzinach Natalię, by mogła się mentalnie przygotować na widok dziecka narzeczonego z inną kobietą.

W 3089. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia będzie podłamana spotkaniem z Czarkiem

W 3089. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia chyba jednak nie do końca będzie gotowa na widok Cezarego z synem jego i Sofii (Valeria Gouliaeva). Uśmiechnie się do chłopca, ale to by było na tyle… Józefina natomiast mocno się rozgada o tym, jak bardzo Czaruś potrzebuje taty. Kiedy wieczorem zostaną sami, Natalia podzieli się z narzeczonym swoim zachwytem nad tym, jak z synem pasują do siebie i ładnie razem wyglądają, ale też wspomni o swoich obawach związanych z przyszłą teściową. Cezary zapewni ją, że nadzieje matki na jego powrót do Sofii nic dla niego nie znaczą, ale Natalia nadal będzie niespokojna.

- Nie mówmy o niej - poprosi Cezary.

„Barwy szczęścia" odcinek 3089 - poniedziałek, 09.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2