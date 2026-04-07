Klan, odcinek 4693: Kuba nie pojawia się na lotnisku i wysyła na spotkanie z Joanną swojego kolegę

Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Kornel boleśnie zderzył się ze światem influencerów, a jego lekceważące podejście do wywiadu z Ostrą skończyło się medialną katastrofą, która błyskawicznie trafiła do sieci. Równocześnie u przyjaciół Kuby zrobiło się nerwowo, gdy prezent w postaci smartwatcha wzbudził podejrzenia i groził rodzinnymi komplikacjami. Największe zmiany zaszły jednak w życiu Jerzego, którego rozprawa rozwodowa z Elżbietą zakończyła się zaskakująco szybko, otwierając przed nim zupełnie nowy rozdział. Jakby tego było mało, tuż po wyjściu z sądu otrzymał od przyjaciół propozycję nie do odrzucenia, czyli spontaniczny wyjazd do Włoch. Jakie nowe wyzwania i decyzje przyniesie kolejny dzień w życiu Chojnickich i ich przyjaciół?

"Klan" odc. 4693 - streszczenie

Mariola z entuzjazmem przygotowuje uroczysty obiad, aby uczcić powrót Jerzego z jego podróży do Włoch. Jednak radosna atmosfera zostaje zakłócona, gdy Michał próbuje dowiedzieć się czegoś o Elżbiecie, a Chojnicki wyraźnie unika odpowiedzi na ten temat. W międzyczasie Ula martwi się o Kornela, który zdaje się lekceważyć falę hejtu, jaka wylała się na niego po kontrowersyjnym wywiadzie u Ostrej, obawiając się, że może to zaszkodzić jego współpracy z wytwórniami muzycznymi. Równolegle Majka pilnie poszukuje pieniędzy na opłacenie grzywny, lecz Ola nie jest w stanie pożyczyć jej całej sumy; na szczęście z pomocą przychodzi Ewa, która oferuje brakującą kwotę. Na koniec dnia Mariusz odwozi Joannę na lotnisko i przeżywa niemałe zaskoczenie, gdy okazuje się, że Kuba zamiast pojawić się osobiście, wysłał na spotkanie swojego kolegę.

"Klan" odc. 4693 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Klan" z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca i wkrótce dowiemy się, jak potoczą się bieżące wątki. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu rodziny Lubiczów. Premierowa emisja 4693. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, będący najdłużej emitowaną produkcją w kraju, która od 1997 roku gości w domach milionów widzów. Serial skupia się na losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich codzienne zmagania, radości i smutki w sposób niezwykle bliski każdemu z nas. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że widzowie od ponad ćwierć wieku z zapartym tchem śledzą życie swoich ulubionych postaci. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: