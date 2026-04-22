Panna młoda, odcinek 86. Zniknięcie Beyzy i tajemnicze spotkanie za plecami Cihana

Telewizja Polska od 20 stycznia 2026 roku emituje na swoim drugim kanale zupełnie nową, zagraniczną produkcję. Turecki format zadebiutował w swoim rodzimym kraju w 2024 roku i szybko zdobył popularność, a na polskim podwórku zajął miejsce zakończonej telenoweli „Miłość i nadzieja”. W najnowszej odsłonie na widzów czekają kolejne zawirowania w życiu ulubionych postaci. Poniżej przedstawiamy dokładne streszczenie nadchodzącego, 86. epizodu serialu.

Zniknięcie Beyzy. Streszczenie 86. odcinka serialu „Panna młoda”

Nadchodzący odcinek, którego emisję zaplanowano na 2 maja 2026 roku, przyniesie sporo napięcia. Z dnia na dzień coraz bardziej rosną wątpliwości Deryi dotyczące zachowania Cemila. W tym samym czasie Melih wciela się w rolę instruktora i uczy Sinem prowadzenia auta. Główną osią wydarzeń stają się jednak intensywne poszukiwania zaginionej Beyzy, w które angażują się niemal wszyscy bohaterowie. Ku zaskoczeniu domowników, to Hancer potajemnie widuje się ze znikającą dziewczyną, ukrywając ten niebezpieczny fakt przed niczego nieświadomym Cihanem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 278. Betul ujawnia kto jest ojcem jej dziecka. Orhan nie może się dowiedzieć

Ile odcinków ma „Panna młoda” i kiedy finał telenoweli w TVP?

Produkcja znad Bosforu należy do formatów o imponującej długości, co oznacza, że zagości na ekranach stacji na zdecydowanie dłużej. Twórcy przygotowali do tej pory trzy sezony obejmujące łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne wydania trwają blisko dwie godziny, polscy nadawcy decydują się na dzielenie materiału, co skutkuje podwojeniem liczby zaplanowanych części. Zdjęcia w Turcji wciąż nie dobiegły końca, dlatego ostateczna wielkość serii pozostaje wielką niewiadomą. Z tego względu polscy fani powinni przygotować się na to, że śledzenie losów Hançer oraz Cihana zajmie im nawet kilka najbliższych lat, a ostateczne zakończenie historii to bardzo odległa perspektywa.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 896: Cennet wypyta Poyraza o Nanę. Padnie szokujące wyznanie za zamkniętymi drzwiami - ZDJĘCIA

Obsada serialu „Panna młoda”. Kto gra Hancer i Cihana?

Za sukcesem telewizyjnej opowieści stoją przede wszystkim utalentowani aktorzy, wśród których prym wiodą Talya Çelebi w roli Hançer oraz Türkseve, wcielający się w postać Cihana. Poza głównym duetem na ekranie podziwiamy szeroką plejadę artystów wspierających rozwój fabuły.

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila

Betigül Ceylan jako charyzmatyczna Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel występująca w roli Gülsüm

Elif Çapkin pojawiająca się jako Yonca

Ceren Yuksekkaya wcielająca się w podejrzliwą Deryę

Sidal Damar jako serialowa Sinem

Günes Ebrar Özgül odgrywająca Mine

Türker Kantar w roli Emira

Çisel Kuskan jako zaginiona Beyza

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin