Złoty chłopak, odcinek 278. Betul ujawnia kto jest ojcem jej dziecka. Orhan nie może się dowiedzieć

Spis treści
Poprzedni, 277. epizod przyniósł informację o tym, że Betul spodziewa się narodzin męskiego potomka, natomiast relacja Suny i Abidina uległa ociepleniu po niedawnych kłótniach. Jednocześnie Gulgun starała się wpłynąć na postawę Ferita, zmuszając go do ostatecznego wyboru pomiędzy uczuciem do Seyran a zaangażowaniem w relację z Diyar, ponieważ jego ciągłe wahanie sprawia ból najbliższym.
Co wydarzy się w 278. odcinku serialu Złoty chłopak?
Wielką nowiną dzielą się z bliskimi Orhan oraz Betul, informując o oczekiwaniu na narodziny chłopca, którego planują nazwać na cześć nieżyjącego Fuata. Taka decyzja doprowadza Ferita do szału, gdyż uważa on ten krok za obrazę pamięci zmarłego brata. W tym samym czasie relacje na linii Ferit-Seyran stają się niezwykle napięte, ponieważ partnerka ma już serdecznie dość jego asekuracyjnej postawy i wprost zarzuca mu brak zdecydowania w kwestii zakończenia znajomości z Diyar.
Z kolei Betul aranżuje dyskretne spotkanie z Tayfunem, podczas którego przekazuje mu szokującą prawdę, że to właśnie on jest prawdziwym ojcem jej nienarodzonego dziecka. Para zaczyna obmyślać strategię zamiany próbek krwi, która ma na celu zmanipulowanie wyników zaplanowanych przez Orhana badań genetycznych. Rodzinne intrygi schodzą jednak na dalszy plan w obliczu tragicznego incydentu, w którym ciężko ranna od kul z broni palnej zostaje Diyar, wskazująca jako napastnika żądnego zemsty Sinana.
O której godzinie i gdzie oglądać serial Złoty chłopak?
Turecką produkcję „Złoty chłopak” widzowie mogą śledzić na kanale TVP1 w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 278. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku, dostarczając fanom kolejnej porcji nieoczekiwanych wydarzeń i pałacowych spisków. Regularne pasmo emisji daje widzom możliwość stałego obserwowania perypetii życiowych Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty kluczowych bohaterów.
Kto występuje w obsadzie produkcji Złoty chłopak?
W gronie aktorów tworzących ten popularny cykl znaleźli się między innymi:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana
- Çetin Tekindor kreujący sylwetkę Halisa Korhana
- Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu grająca İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako serialowy Orhan Korhan
- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako niezastąpiony Abidin
- Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı
- İrem Altuğ wcielająca się w Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa
- Selen Özbayrak występująca jako Dicle
- Umut Gezer w roli Yusufa
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya odgrywająca Nükhet