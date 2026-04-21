Dziedzictwo, odcinek 896: Cennet wypyta Poyraza o Nanę. Padnie szokujące wyznanie za zamkniętymi drzwiami - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 896: Kiedy emisja w TVP1? Cennet zażąda wyjaśnień

Zbliżający się wielkimi krokami 896. odcinek serialu "Dziedzictwo", który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku o godzinie 16.05 na antenie TVP1, dostarczy widzom ogromnych emocji. Cennet wciąż będzie przeżywać szok po tym, jak niespodziewanie nakryła Poyraza i Nanę w intymnej sytuacji w zamkniętym pokoju. Choć bliskość dwojga bohaterów wynikała z czystego przypadku i zaciętych drzwi, zaniepokojona matka postanowi natychmiast zainterweniować. Maryam, pragnąc oczyścić atmosferę, będzie chciała wszystko osobiście wytłumaczyć starszej kobiecie. Niestety, Cennet uprzedzi jej ruch i wezwie swojego syna na poważną rozmowę w cztery oczy.

Tymczasem zdeterminowana Nana ruszy w kierunku pokoju Cennet, pragnąc szybko wyjaśnić to niefortunne zajście. Kiedy jednak stanie przed uchylonymi drzwiami, usłyszy głosy dyskutujących domowników. Początkowo dziewczyna będzie miała zamiar dyskretnie się wycofać, lecz dźwięk własnego imienia skutecznie zatrzyma ją w miejscu.

- Słucham sułtanko, o czym chcesz rozmawiać? - spyta ją Poyraz.

- O Nanie. Synu, wiem, że masz dobre serce. Spieszysz z pomocą każdemu, kto jej potrzebuje. Ale trzeba też o sobie myśleć. Nie można świadomie pakować się w ogień - zacznie matka, ale jej syn od razu domyśli się, że sprawa ma jakieś głębsze dno - Do czego zmierzasz?

Poyraz zszokuje wyznaniem. Maryam podsłucha rozmowę w 896 odcinku "Dziedzictwa"

Napięcie w pomieszczeniu drastycznie wzrośnie, gdy matka ostatecznie porzuci wszelkie konwenanse i postanowi odkryć karty. Kobieta w bezpośredni sposób zażąda od syna, aby jednoznacznie zadeklarował, jakim uczuciem darzy Maryam. Jego bezwzględnie szczera odpowiedź całkowicie wprawi w osłupienie nie tylko zatroskaną rodzicielkę, ale również przerażoną dziewczynę, stojącą tuż za drzwiami sypialni.

- Spytam wprost. Czujesz coś do tej dziewczyny? - zapyta Nana.

- Aż tak to widać? Nie będę ukrywał. Tak, zakochałem się w Nanie. Od pierwszego wejrzenia - wyzna jej Poyraz.

- Nie! To niemożliwe! - powie do siebie Nana.

- Domyśliłam się. Za jakie grzechy? - zacznie drążyć matka.

- Serce nie sługa, mamo - skwituje jej syn w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo".

12

Poyraz zadrwi z matki w nowym odcinku "Dziedzictwa". Nana ucieknie bez poznania prawdy

Zdezorientowana i przytłoczona wagą tych słów Nana natychmiast ucieknie z miejsca zdarzenia. Niestety, przez ten pośpieszny odwrót nie dowie się, jak potoczyła się reszta tej kluczowej konwersacji. Poyraz zaledwie chwilę później obróci całe swoje wielkie miłosne wyznanie w żart, celowo drażniąc zdenerwowaną matkę. Maryam pozostanie jednak w głębokim przekonaniu, że jej wybawca faktycznie pała do niej niespodziewanym, potężnym uczuciem.

- Nie będę szukał żony, która się tobie podoba - doda Poyraz.

- Zamierzasz się żenić? Żartujesz? - przerazi się Cennet.

- Trochę tak. Jesteś słodka, kiedy się złościsz - uśmiechnie się jej syn.

- Ty łobuzie! Serce niemal stanęło mi w piersi - oburzy się jego matka.

- Mateczko, ona jest dla mnie jak Hussein z kawiarni albo sąsiad z przeciwka. Potrzebowała pomocy, więc i pomogłem i tyle - wyjaśni jej Poyraz.

- No nie wiem. Kiedy zobaczyłam was razem... - zacznie wypominać mu matka, ale on w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo" szybko zamknie ten temat - To nasi goście. Jak mówiłem, drzwi się zacięły. Nic więcej. Eh, mamo!