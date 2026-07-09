Złoty chłopak, odcinek 332. Operacja Halisa i szczere wyznania rodziny Korhanów przed kamerą

Wydawało się, że po niedawnych traumatycznych przejściach domownicy wreszcie odetchną z ulgą. Seyran dosłownie w ostatniej chwili wyciągnęła Ferita z chłodni, ratując mu życie. Dzieci bezpiecznie powróciły do rezydencji, a czteroletni przeskok w czasie sugerował upragniony spokój. Los zaplanował jednak dla bohaterów zupełnie nowy, bolesny scenariusz.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Złoty chłopak, odc. 332. Tesko posadzi rodzinę przed kamerą

Gdy Ferit opuści dom, napięcie w rezydencji znacznie wzrośnie. Zaniepokojenie o stan Halisa spróbuje złagodzić Tesko, który od dawna chce pojąć skomplikowane losy własnej rodziny. Chłopiec postanowi przeprowadzić serię niezwykle osobistych wywiadów ze swoimi bliskimi. Włączenie kamery sprawi, że domownicy zaczną się przed nim niespodziewanie otwierać, a atmosfera w domu stanie się wyjątkowo ciepła i przyjazna.

Złoty chłopak, odc. 332. Halis pilnie potrzebuje operacji

Z zagranicy dotrą niepokojące informacje dotyczące gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia Halisa. Wpływowy senior musi natychmiast przejść ratujący życie zabieg chirurgiczny. Te dramatyczne wieści zmuszą przerażonego Ferita do szybkiego spakowania bagaży i wylotu do ukochanego dziadka.

Złoty chłopak – kiedy i gdzie oglądać?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 w dni robocze o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku stacja wyemituje 332 odcinek. Tradycyjnie nie zabraknie w nim wielkich emocji, gwałtownych zwrotów akcji oraz skomplikowanych intryg. Regularna emisja pozwala fanom być na bieżąco z losami Ferita, Seyran i Sinana.

Złoty chłopak – obsada serialu

W popularnym tureckim serialu na ekranie pojawiają się między innymi:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya jako Nükhet

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