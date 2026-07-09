Złoty chłopak, odcinek 332. Operacja Halisa i szczere wyznania rodziny Korhanów przed kamerą

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-09 13:55

W 332. odcinku „Złotego chłopaka” nad rezydencją Korhanów znowu zawisną czarne chmury, zmuszając Ferita do nagłego opuszczenia kraju. Gdy nestor rodu, Halis, trafi w krytycznym stanie na stół operacyjny, domownicy zostaną sami ze swoimi lękami. Sytuację postanowi wykorzystać Tesko, który wpadnie na nietypowy pomysł nagrania filmu dokumentalnego o losach bogatej rodziny. Przed obiektywem kamery bliscy Ferita zaczną wyznawać najgłębiej skrywane, bolesne sekrety z przeszłości.

Wydawało się, że po niedawnych traumatycznych przejściach domownicy wreszcie odetchną z ulgą. Seyran dosłownie w ostatniej chwili wyciągnęła Ferita z chłodni, ratując mu życie. Dzieci bezpiecznie powróciły do rezydencji, a czteroletni przeskok w czasie sugerował upragniony spokój. Los zaplanował jednak dla bohaterów zupełnie nowy, bolesny scenariusz.

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Złoty chłopak, odc. 332. Tesko posadzi rodzinę przed kamerą

Gdy Ferit opuści dom, napięcie w rezydencji znacznie wzrośnie. Zaniepokojenie o stan Halisa spróbuje złagodzić Tesko, który od dawna chce pojąć skomplikowane losy własnej rodziny. Chłopiec postanowi przeprowadzić serię niezwykle osobistych wywiadów ze swoimi bliskimi. Włączenie kamery sprawi, że domownicy zaczną się przed nim niespodziewanie otwierać, a atmosfera w domu stanie się wyjątkowo ciepła i przyjazna.

Złoty chłopak, odc. 332. Halis pilnie potrzebuje operacji

Z zagranicy dotrą niepokojące informacje dotyczące gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia Halisa. Wpływowy senior musi natychmiast przejść ratujący życie zabieg chirurgiczny. Te dramatyczne wieści zmuszą przerażonego Ferita do szybkiego spakowania bagaży i wylotu do ukochanego dziadka.

Złoty chłopak – kiedy i gdzie oglądać?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 w dni robocze o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku stacja wyemituje 332 odcinek. Tradycyjnie nie zabraknie w nim wielkich emocji, gwałtownych zwrotów akcji oraz skomplikowanych intryg. Regularna emisja pozwala fanom być na bieżąco z losami Ferita, Seyran i Sinana.

Złoty chłopak – obsada serialu

W popularnym tureckim serialu na ekranie pojawiają się między innymi:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Halis Korhan w szarym garniturze i zielonej chustce pod szyją. O jego operacji przeczytasz na SE Superseriale.
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