Złoty chłopak, odcinek 331: Ferit skazany na zamarznięcie w chłodni powoli traci kontakt z rzeczywistością - ZDJĘCIA

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Zakończenie edukacji Seyran i przeskok o cztery lata zapoczątkowały wyjątkowo mroczny wątek w serialu „Złoty chłopak”. Kiedy policja odnajduje Hatice, dziewczynka zdradza, że jej ucieczka udała się wyłącznie dzięki bohaterskiej postawie małej Duru. Funkcjonariusze szybko namierzają posesję Tarika, gdzie przetrzymywana jest druga z dziewczynek, i uwalniają ją. Szczęśliwe rozwiązanie tej sytuacji ma jednak tragiczną kontynuację. Tarik, którego Ferit wcześniej obezwładnił, uwalnia się i bierze krwawy odwet na młodym Korhanie, po czym mąż Seyran znika w niewyjaśnionych okolicznościach.
Seyran zatai przed córką prawdę w 331. odcinku „Złotego chłopaka”
Odratowana Duru natychmiast po powrocie do domu pyta o swojego ojca. Seyran, choć drży o życie męża, zachowuje zimną krew, starając się oszczędzić dziecku kolejnych traum. Kobieta decyduje się nie informować córki o zaginięciu Ferita i ukrywa przed nią ten przerażający fakt.
Abidin, niezwykle lojalny przyjaciel Ferita, rozpoczyna prywatne śledztwo. Sprawdza stare powiązania i kryjówki Tarika, co prowadzi go do kluczowego odkrycia. Odnajduje opuszczony magazyn, który wydaje się miejscem ostatecznego starcia między dwoma mężczyznami.
Seyran ratuje Ferita w 331. odcinku telenoweli „Złoty chłopak”
Seyran natychmiast wyrusza we wskazane przez Abidina miejsce. Kobieta ma przeczucie, że trwa dramatyczna walka z czasem. Jej instynkt jest bezbłędny. Tarik zamyka Ferita w przemysłowej chłodni, skazując go na zamarznięcie w potwornych mękach.
W momencie, gdy Seyran dociera na miejsce, Ferit jest na skraju śmierci i traci przytomność z powodu hipotermii. W ostatniej sekundzie żonie udaje się oswobodzić go z lodowej pułapki. Czy uratowanie ukochanego ostatecznie pogrzebie tyraniczne rządy Tarika i przywróci spokój rodzinie Korhanów?
„Złoty chłopak” – gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki?
Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Zbliżający się, 331. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 10 lipca 2026 roku. Produkcja nieprzerwanie dostarcza fanom intryg oraz zaskakujących zwrotów akcji w życiu Seyran, Ferita i Sinana.
Obsada serialu „Złoty chłopak”
W tureckiej produkcji występują między innymi:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet