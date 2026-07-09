Złoty chłopak, odcinek 331: Ferit skazany na zamarznięcie w chłodni powoli traci kontakt z rzeczywistością - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-09 13:52

Najnowszy, 331. odcinek tureckiej telenoweli „Złoty chłopak” dostarczy widzom ogromnych emocji. Rodzina Korhanów w końcu odnajduje małą Duru, przetrzymywaną przez bezwzględnego Tarika. Ulgę natychmiast przerywa koszmar – bez śladu znika Ferit, padając ofiarą okrutnej zemsty. Zdesperowana Seyran rusza na poszukiwania męża, jednocześnie ukrywając prawdę przed córką.

Zakończenie edukacji Seyran i przeskok o cztery lata zapoczątkowały wyjątkowo mroczny wątek w serialu „Złoty chłopak”. Kiedy policja odnajduje Hatice, dziewczynka zdradza, że jej ucieczka udała się wyłącznie dzięki bohaterskiej postawie małej Duru. Funkcjonariusze szybko namierzają posesję Tarika, gdzie przetrzymywana jest druga z dziewczynek, i uwalniają ją. Szczęśliwe rozwiązanie tej sytuacji ma jednak tragiczną kontynuację. Tarik, którego Ferit wcześniej obezwładnił, uwalnia się i bierze krwawy odwet na młodym Korhanie, po czym mąż Seyran znika w niewyjaśnionych okolicznościach.

Seyran zatai przed córką prawdę w 331. odcinku „Złotego chłopaka”

Odratowana Duru natychmiast po powrocie do domu pyta o swojego ojca. Seyran, choć drży o życie męża, zachowuje zimną krew, starając się oszczędzić dziecku kolejnych traum. Kobieta decyduje się nie informować córki o zaginięciu Ferita i ukrywa przed nią ten przerażający fakt.

Abidin, niezwykle lojalny przyjaciel Ferita, rozpoczyna prywatne śledztwo. Sprawdza stare powiązania i kryjówki Tarika, co prowadzi go do kluczowego odkrycia. Odnajduje opuszczony magazyn, który wydaje się miejscem ostatecznego starcia między dwoma mężczyznami.

Seyran ratuje Ferita w 331. odcinku telenoweli „Złoty chłopak”

Seyran natychmiast wyrusza we wskazane przez Abidina miejsce. Kobieta ma przeczucie, że trwa dramatyczna walka z czasem. Jej instynkt jest bezbłędny. Tarik zamyka Ferita w przemysłowej chłodni, skazując go na zamarznięcie w potwornych mękach.

W momencie, gdy Seyran dociera na miejsce, Ferit jest na skraju śmierci i traci przytomność z powodu hipotermii. W ostatniej sekundzie żonie udaje się oswobodzić go z lodowej pułapki. Czy uratowanie ukochanego ostatecznie pogrzebie tyraniczne rządy Tarika i przywróci spokój rodzinie Korhanów?

„Złoty chłopak” – gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki?

Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Zbliżający się, 331. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 10 lipca 2026 roku. Produkcja nieprzerwanie dostarcza fanom intryg oraz zaskakujących zwrotów akcji w życiu Seyran, Ferita i Sinana.

Obsada serialu „Złoty chłopak”

W tureckiej produkcji występują między innymi:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet

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