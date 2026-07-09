Złoty chłopak, odcinek 331: Ferit skazany na zamarznięcie w chłodni powoli traci kontakt z rzeczywistością - ZDJĘCIA

Zakończenie edukacji Seyran i przeskok o cztery lata zapoczątkowały wyjątkowo mroczny wątek w serialu „Złoty chłopak”. Kiedy policja odnajduje Hatice, dziewczynka zdradza, że jej ucieczka udała się wyłącznie dzięki bohaterskiej postawie małej Duru. Funkcjonariusze szybko namierzają posesję Tarika, gdzie przetrzymywana jest druga z dziewczynek, i uwalniają ją. Szczęśliwe rozwiązanie tej sytuacji ma jednak tragiczną kontynuację. Tarik, którego Ferit wcześniej obezwładnił, uwalnia się i bierze krwawy odwet na młodym Korhanie, po czym mąż Seyran znika w niewyjaśnionych okolicznościach.

Seyran zatai przed córką prawdę w 331. odcinku „Złotego chłopaka”

Odratowana Duru natychmiast po powrocie do domu pyta o swojego ojca. Seyran, choć drży o życie męża, zachowuje zimną krew, starając się oszczędzić dziecku kolejnych traum. Kobieta decyduje się nie informować córki o zaginięciu Ferita i ukrywa przed nią ten przerażający fakt.

Abidin, niezwykle lojalny przyjaciel Ferita, rozpoczyna prywatne śledztwo. Sprawdza stare powiązania i kryjówki Tarika, co prowadzi go do kluczowego odkrycia. Odnajduje opuszczony magazyn, który wydaje się miejscem ostatecznego starcia między dwoma mężczyznami.

Seyran ratuje Ferita w 331. odcinku telenoweli „Złoty chłopak”

Seyran natychmiast wyrusza we wskazane przez Abidina miejsce. Kobieta ma przeczucie, że trwa dramatyczna walka z czasem. Jej instynkt jest bezbłędny. Tarik zamyka Ferita w przemysłowej chłodni, skazując go na zamarznięcie w potwornych mękach.

W momencie, gdy Seyran dociera na miejsce, Ferit jest na skraju śmierci i traci przytomność z powodu hipotermii. W ostatniej sekundzie żonie udaje się oswobodzić go z lodowej pułapki. Czy uratowanie ukochanego ostatecznie pogrzebie tyraniczne rządy Tarika i przywróci spokój rodzinie Korhanów?

„Złoty chłopak” – gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki?

Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Zbliżający się, 331. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 10 lipca 2026 roku. Produkcja nieprzerwanie dostarcza fanom intryg oraz zaskakujących zwrotów akcji w życiu Seyran, Ferita i Sinana.

Obsada serialu „Złoty chłopak”

W tureckiej produkcji występują między innymi:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

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